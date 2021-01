Majestátní vila Imperial je dodnes architektonickým skvostem Františkových Lázní

Vila sloužila jako lázeňský hotel a od svého vzniku až do doby po druhé světové válce patřila hoteliérské rodině Wolf-Stresnaků. V roce 1951 pak připadla Československým státním lázním.

Původní tvar vily měl být v průběhu let doplněn o několik přístaveb, které měly zvýšit komfort navyšujícího se počtu lázeňských hostů. Přístavba terasy proběhla v roce 1928 souběžně se zásadní přestavbou objektu. Tou bylo už zmíněné nastavení budovy, které zásadním způsobem změnilo vzhled stavby.

Celý objekt vily byl podsklepen. V podzemním podlaží se kromě běžných sklepů nacházela kuchyň, vinný sklep, sklep s ledem pro úschovu potravin, sklep na uhlí, výtah do horního patra a ostatní provozy nutné pro chod luxusního lázeňského domu. Do vily se vcházelo hlavním vchodem do vstupního prostoru, který byl bohatě ozdoben.