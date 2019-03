Gisela Růžičková, Právo

Při výběru stolku záleží na tom, zda máte obývací pokoj samostatný, propojený s jídelním koutem či celou kuchyní. V takovém případě se nabízí možnost sladit stolek i se stolem jídelním.

Stolek by měl harmonizovat s vybavením prostoru, zejména s televizní stěnou a sedací soupravou.

Luxusní konferenční stolek Breneta od italské firmy Miotto z masivního dubového dřeva je k dispozici ve dvou rozměrech, cena 17 890 Kč.

FOTO: Lino design

Designový stolek Evita od španělské značky Ángel Cerdá. Rozměry 70 x 40 x 70 cm (hloubka x výška x šířka, materiál sklo, nerez ocel a dřevovláknitá MDF deska, cena 18 399 Kč.

FOTO: Bonami

Materiál

Mezi nejoblíbenější patří masiv, následuje kov, sklo, lamino nebo jejich kombinace. Vždy se ale řídíme vybavením interiéru.

Skleněné konferenční stolky působí luxusně a efektně, ale jsou hodně náročné na údržbu. Nehodí se do bytu, kde vyrůstají malé děti. Ty se často o stolky opírají a sklo je permanentně upatlané. Odborníci doporučují na přechodnou dobu pořídit si spíš moderní stolek z lamina. A to zejména kvůli snadnější údržbě, i z důvodu bezpečnosti dětí.

Dvouúrovňový stolek s nohami z masivního dubového dřeva s moderním průsvitným (translucentním) kouřovým bezpečnostním sklem nabízí velkou odkládací plochu. Cena 2490 Kč.

Exkluzivní konferenční stolek Yoga 6555 v přírodním vzhledu exotické dřeviny sheesham je skvělým doplňkem interiéru. Nabízí dostatek krytého úložného prostoru, cena 13 899 Kč.

FOTO: Sconto

Barva

V moderním nadčasovém interiéru jsou stálicemi bílá nebo černá a jejich kombinace. K sedačkám s masivním korpusem lze doplnit konferenční stolek v barvě korpusu či potahu.

Kdo má smysl pro experimentování, může zvolit i jinou kontrastní trendovou barvu, která interiér určitě rozsvítí.

Jednoduchý čtvercový konferenční stolek Edito o délce hrany 80 cm z použitého masivního tropického dřeva v autentických barvách. Země původu Indonésie, cena 7519 Kč.

FOTO: Nábytek z vraků

Nohy

Jsou dalším detailem, který ovlivní náš výběr. K dostání jsou stolky na jedné centrální noze, na kolečkách, s klasickými čtyřmi nohami i netradičně řešené konstrukce.

Konferenční stolek KS40 je sladěný k jídelnímu stolu stejného modelu. Hezkým řemeslným prvkem je zasazení nohy do plochy desky. Precizní frézování potvrzuje kvalitu řemeslné práce.

FOTO: Hanák nábytek

Tvar

Tak trochu souvisí s rozměry stolku. Ke klasice patří obdélník, čtverec, ovál, méně obvyklý je troj-, či víceúhelník. Tvary jsou to zajímavé, zpestří prostor, ale jejich rozměry musejí odpovídat velikosti místnosti, hlavně sedačky, u níž stolek bude stát.

Tvarovou proměnlivost vnese do místnosti stolek otočný, který rozšíří odkládací prostor. Výška stolku by měla zhruba dosahovat úrovně polštářů, které jsou na pohovce, a také by se z ní mělo dát na stolek pohodlně dosáhnout.

Obdélníkový, extrémně funkční konferenční stolek Prima je vyrobený z odolného lamina. Disponuje odkládací spodní deskou s úložným prostorem, cena 1449 Kč.

FOTO: Mazzoni

Kulatý stolek Ontur s deskou v bílém nástřiku vytvrzeném UV lampami a podnoží z masivního dubu, průměr stolu 90 cm, výška 45 cm, cena 3300 Kč.

FOTO: DJ dřevotvar

Při koupi berte v úvahu



Styl místnosti. Styl Provence patří k nejoblíbenějším, hodně populární je i styl skandinávský. Své ctitele má ale také retro, moderna i klasika, stolky luxusní i designové.

Designový konferenční stolek Deryl 80 x 80 cm v celokovovém provedení, cena 6325 Kč.

FOTO: Nordicdesign

Užitečnost. Stolek využívejte při každé příležitosti, ať už nabízí odkládací plochu pro rychlé pohoštění při rodinných sešlostech, nebo je skvělým společníkem u odpolední kávy či večerním čtení oblíbené knížky.