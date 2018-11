Sylva Svobodová, Právo

„Mě chytlo za srdce hlavně to místo s krásnými výhledy. Vylezl jsem nad roubenku na kopec, začal se usmívat a povídám manželce: To je naše chalupa,“ říká majitel. Jeho manželka sice přiznává, že nebyla chalupářský typ, raději cestovala, ale teď je za ni moc ráda.

„Jsem na mateřské a se třemi dětmi si to tady moc užívám. Chalupa je jako z pohádky, máme tu klid, žádná silnice s provozem, okolo les, skály a přitom sousedé jsou nedaleko,“ vysvětluje s úsměvem.

Roubenka je v nízkoenergetickém režimu, přirozeně dýchá. Na stavbu se použily smrkové trámy, které jsou z venkovní strany ošetřené přírodními olejovými barvami. Spáry tvoří hliněný výmaz. Vyřezávané ozdoby jsou jednoduché a elegantní.

FOTO: Petr Horník, Právo

Příběh staré roubenky

Cesta k roubence ale jednoduchá nebyla. Ta původní byla ve špatném stavu, celá shnilá a podmáčená. Bylo nutné ji až na pár zděných prvků strhnout a postavit novou.

Velkým štěstím bylo, že se manželé náhodou seznámili s Petrem Smutným, majitelem místního tesařství. Společně probrali, co od roubenky očekávají, jaké mají preference, co je pro ně důležité. A říkají, že oboustranná spolupráce byla skvělá, v mnohém se shodli, měli stejnou filozofii.

„Chtěli jsme se co nejvíce přiblížit původní chalupě, takže ta naše stojí na starých základech. Přáli jsme si ji zachovat ve stejném stylu,“ říká majitel.

Roubenku v podstatě tvoří dva obdélníky, v přízemí je hlavní vstup, prostorná koupelna se saunou, a hlavně společenská místnost s kuchyní a jídelnou. V patře jsou dvě ložnice. Jedna je pro rodiče, druhá slouží ke spaní a hrám jejich dětem.

Vstupní hala roubenky. Podlahová krytina odolný čedič, který nepoškrábe ani kamínek z bot.

FOTO: Petr Horník, Právo

Z původního stavení zbyla jenom přízemní terasa s balkonem a kamenná část. Tam je zčásti sklep, který slouží k uskladnění věcí, a zčásti menší sklípek vysypaný kamínky. Má i kouzelnou studánku, ze které je možné pít čistou pramenitou vodu.

Klasická, přitom moderní

Majitelé si přáli tradiční roubenku, ale s uživatelsky moderním komfortem dnešní doby. Nyní se na chalupě rekreují, ale uvažují, že se do Jizerek časem přestěhují a budou tu žít celoročně. Proto byla od počátku důležitá kvalita provedení.

„V Praze máme ryze moderní byt, ale v roubence jsme samozřejmě použili přírodní materiály, převažuje masiv. Cítíme zde uvolněnou atmosféru, vše voní dřevem a hladí nás po duši,“ říká naše hostitelka.

V roubence jsou trámy kladené vodorovně na sebe a v rozích spojovány tesařskou vazbou.

FOTO: Petr Horník, Právo

Tato roubenka je cenná i díky soběstačnosti. Mají tu vlastní studnu a velkou pec, která rozehřeje celý dům, kolem je les s dřívím. Takže by tady spolehlivě přežili i při výpadku moderních technologií.

Přírodní materiály jsou použity ve všech detailech. Zde dřevěný okap.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pec je srdcem domu

V přízemí je velká společenská místnost s nádhernými kachlovými kamny. Nevaří se na nich, hlavně se na nich leží s knížkou v ruce.

„Chtěli jsme mít velkou obytnou místnost, kde je kachlová pec a také velký stůl, u kterého se bude scházet rodina,“ vysvětluje majitel.

V přízemí se nachází společenská místnost s kachlovými kamny, dubovým jídelním stolem a pohodlnou sedačkou.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kachlová kamna zhotovil místní kamnář pan Šajtar a jsou s nimi moc spokojení. Odvedl precizní práci a navrhl jim topidlo, které stoprocentně vyhovuje.

V zimě stačí kamna naložit jednou za osm hodin, vyhřejí spolehlivě celý dům a teplo vydrží až do rána.

Nádherná kamna jsou srdcem chalupy. Vytopí s přehledem celý dům a ještě se na nich báječně leží.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kamna mají také relativně nízkou spotřebu dřeva. Jen musí dávat pozor, aby nebylo vlhké, maximálně do 20 %. Za tím účelem si raději pořídili jednoduchý přístroj a dřevo zpočátku, než se naučili, jak správně topit v kamnech, kontrolují.

Ke kachlovým kamnům je zkrátka nutné chovat se hezky, nepřetápět je a udržovat v dobré kondici i komín.

Zásoba dřeva pro kachlová kamna je na podzim nezbytná. K pohodě stačí lahodný čaj a knížka do ruky.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kromě pece je oblíbeným místem i sauna. „Tu si přál hlavně manžel, ale užívá si ji s chutí celá rodina,“ komentuje majitelka.

Sauna je situovaná v přízemí, za prostornou koupelnou s vanou. V plánu je zprovoznit vstup i na terasu, dokoupit venkovní židle a ochlazovat se po saunování sněhovou nadílkou kolem sebe.

Saunu pravidelně využívá celá rodina, včetně tří malých dětí. Manželé plánují i venkovní ochlazení na terase.

FOTO: Petr Horník, Právo

Milujeme přírodní materiály

Roubenka voní dřevem a vyzařuje pohodu. Vnější smrkové dřevo je natřené přírodními olejovými barvami, v interiéru se smrk neošetřuje. Ale očekává se, že lehce chytne patinu. Mezi dřevěnými trámy je spára, kterou tvoří hlína smíchaná se slámou.

Podlahy jsou dubové a plovoucí se zabudovaným podlahovým vytápěním. Ze smrku je převážně nábytek vyrobený na míru: jídelní stůl, postýlky a skříně pro děti, vybavení v ložnici manželů.

Prostorná ložnice s přiznaným krovem. Nábytek (skříně, postel) je smrkový. Okna dřevěná špaletová. V horní místnosti je i radiátor.

FOTO: Petr Horník, Právo

„S dubovou podlahou jsme spokojeni, ale sháněli jsme ji poměrně dlouho. Nechtěli jsme nápadné provedení rustik, kde jsou příliš viditelné suky, ale něco decentnějšího,“ vysvětluje paní domu.

V domě je i další zajímavá podlahová krytina: čedič. Nachází se ve vstupní chodbě a kolem kachlových kamen. Volba je to skvělá, protože je to materiál velmi odolný a zároveň krásný. Do koupelen vybrali majitelé světlejší travertin.

I spodní koupelna s dřevěným nábytkem je dotažená k dokonalosti. Obklad a podlahu tvoří světlý travertin.

FOTO: Petr Horník, Právo

Manželé mají rádi kolem sebe hezké věci, dokonalé provedení a myslí na každý detail.

„Některé věci nás úplně hladí. Třeba si vážíme všech kovaných prvků od pana kováře ze Smržovky, které jsou provedené precizně, jednoduše a hlavně ručně,“ říkají naši hostitelé.

Kuchyň a další obytný prostor

Linka není od truhláře, ale z kuchyňského studia. Je v chalupářském stylu v provedení bílý mat a doplňuje ji dubová pracovní deska. Je zhotovená na zakázku a speciálně drátkovaná, aby působila přirozeně.

Kuchyň je v bílém matu a je v chalupářském stylu. Dubová pracovní deska je vyrobená na míru.

FOTO: Petr Horník, Právo

V hlavním obytném prostoru je bílá omítka, která není záměrně vyhlazená do roviny, aby v roubence působila přirozeně. „V přízemí nejsou ani radiátory, nechtěli jsme jimi kazit dojem roubení,“ vysvětluje majitel.

V interiéru nechybí pohodlná sedačka a židle potažené stejnou látkou, jaké mají i závěsy v oknech. Venkovský styl doplňuje kolekce svítidel visacích (nad jídelním stolem) i přisazených ke stropu.

Z původní roubenky se mnoho nezachovalo, ale když majitelé objevili starou skříň, rozhodli se pro záchranu. „Nechali jsme ji zrestaurovat, protože jsme chtěli mít v chalupě něco, co tu bylo dávno před námi,“ vysvětluje paní domu.

V horním patře se nacházejí dvě velké místnosti s radiátory a samostatnou koupelnou. V ložnici je přiznaný strop a velkou radost majitelům dělají úložné skříně na míru.

V horní koupelně je dostatek úložných prostor díky dubovým skříňkám. Majitelé si cení kovářských prvků, které jsou ručně zpracované, nikoliv prefabrikáty.

FOTO: Petr Horník, Právo

Dětský pokoj má tři postýlky, každá má vlastní zásuvku a hlavně samostatné skříňky, kam děti pohodlně dosáhnou. Horní plocha nábytku slouží jako deska na hraní, kde má své místo hlavně lego.

Praktický pokoj pro tři děti. Každé má svoji postel se sklopnou zásuvkou v čele a spodní zásuvkou na ukládání hraček. Skvělá je i úložná skříň, do níž pohodlně dosáhnou i děti. Na desce je prostor na hračky a stavebnice.

FOTO: Petr Horník, Právo

Propracované detaily



Pracovní deska v kuchyni je z dubu a záměrně drátkovaná. Působí tak přirozeně.

FOTO: Petr Horník, Právo

Všechny kovové prvky v chalupě jsou ručně zhotovené kovářem ze Smržovky.

FOTO: Petr Horník, Právo

Dřevěné bidlo u sálavých kachlových kamen oceňuje hlavně maminka tří dětí. Rychle na něm usuší promáčené oteplovačky.

FOTO: Petr Horník, Právo