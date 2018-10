tnk, Novinky

Křesla typu ušák z dálky vypadají, jako by měla uši. Právě zvýšená horní část opěradla je to, co jim dodává charakteristický výraz. Jejich velkou předností je hlavně jejich pohodlnost a také schopnost nabídnout člověku plnou oporu pro záda.

Komfort si většina jejich zastánců ještě zvyšuje doplňkovými taburety a podnožkami, které jsou zpravidla barevně a materiálově sladěné s celým křeslem.

Nejtrendovějšími potahy křesel jsou satén a samet.

FOTO: Brabbu Design Forces (2x)

Módním materiálem je aktuálně samet. Jde o tkanou nebo pletenou látku s rovně zastřiženým vlasem. Její krása nejlépe vynikne v kombinaci s temně zelenou barvou nebo královskou modří.

Nejvzácnějším typem sametu je samet hedvábný. S tím se ale setkáte jen zřídkakdy. Dnešní samety jsou dnes zpravidla kombinací přírodního a syntetického materiálu.

Sametová křesla jsou příjemná na dotek.

FOTO: Ragged Rose, Crowdyhouse

Výhodou ušáků je jejich bytelnost. Jde zpravidla o masivnější a kvalitnější nábytkové kusy, které v čase neztrácejí na funkčnosti. Díky tomu jsou vhodnou investicí pro ty, kdo neradi svůj interiér často obměňují. Jednou za čas se křeslo nechá přečalounit a může sloužit dalším generacím.

Ušáky Strandmont jsou nadčasovým kouskem do klasických interiérů.

FOTO: Ikea

Tato křesla se hodí předně do obývacích pokojů, kde budou skvěle sloužit k odpočinku. Vhod ale přijdou i v kancelářích nebo ložnicích. S jejich rostoucí popularitou vznikají i dětské verze. Jde o kopie klasických ušáků, jen v menších velikostech.

Velkým trendem jsou světlé pastelové barvy. Je ale třeba počítat s náročnější údržbou křesla.

Zajímavými kousky, které si také zaslouží pozornost, jsou kulatá křesla. Sezení na nich zpevňuje zádové svaly a jsou svými pozitivními účinky srovnatelná s cvičením na klasickém gymnastickém míči. [celá zpráva]