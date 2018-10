Za zateplenou fasádou s plastovými okny se skrývá vskutku nevšední pražský byt. A to nejen díky smysluplným a citlivým zásahům architektů Martina Machů a Anny Holešovské ze studia Ti architekti. Je velmi prostorný a vytápěný stropem. Nikde nepřekážejí žádné radiátory, jde o tzv. crittalové vytápění.

Z chodby je možné vstoupit do dalších pokojů. Dveře Nemo s lodními okénky vedou do technické místnosti, následně pak do koupelny a také na WC. Starý kohout od stropního topení rafinovaně kryjí na míru vyrobené hodiny z překližky.

Architekti původní dispozici bytu 5+1 změnili na 4+kk. Dnes ho užívá mladá rodina s dítětem, která se sem přestěhovala z krásného, ale malého půdního bytu na Vyšehradě. Potřebovali prostornější bydlení, protože očekávali narození miminka. Lokalita Vršovic a podstatně větší byt byl kombinací nároků a představ o bydlení obou partnerů.

Kuchyňský nábytek je zhotovený podle autorského návrhu architektů z lakované MDF desky. Bílou barvu oživuje jemný vzor dlažby (Vives) a kontrastní skříň z překližky, kterou se prochází do spíže s oknem.

„Hned při první prohlídce nás překvapily rozměry bytu a nádherná, původní, ale především teplá podlaha,“ vysvětlují majitelé. Přáli si klid i prostor a mít vše nezbytné (školky, školy, lékaře, práci, zábavu apod.) pěkně blízko.

Oba se shodli, že nechtějí dům. Čas, který by vyžadovala nezbytná péče o dům, raději využijí vzájemně pro sebe a dceru. Proto dali přednost velkému bytu z vyzdívaného železobetonového skeletu o rozloze 120 m2 v pražských Vršovicích.

Nezbytná rekonstrukce



„Velká starost odpadla, když jsme na doporučení oslovili a ve finále se i dohodli na spolupráci se studiem Ti architekti. Rekonstrukce byla poněkud rozsáhlejší, než jsme očekávali, ale s odstupem času soudíme, že byla vhodná. Zásadní nástraha spočívala v podobě specifického topení, rekonstrukce se mu musela patřičně přizpůsobit, a pak také v šikovnosti a dochvilnosti některých řemeslníků. Naštěstí si architekti vše hlídali a převážnou část rekonstrukce se podařilo zrealizovat během tří měsíců,“ popisují události majitelé.

Za zmínku stojí jejich odvaha. V čase probíhající rekonstrukce už v bytě bydleli.

Jedním z požadavků majitelky byl květník. Architekti vytvořili hned celou květinovou stěnu. Je zhotovena z bíle lakované kari sítě, na které jsou zavěšeny plastové květináče s rostlinami. Kontrapunkt k vybavení tvoří stylové vypínače a zásuvky Berker.

„Už z předchozího bydlení jsme věděli, co si přejeme. Například, co nesmí chybět v kuchyni, že chceme méně nábytku a hodně úložných prostor. Podmínkou bylo i zachování uzavřené pracovny. Vše mělo být nenáročné pro následnou údržbu a úklid i s ohledem na příchod malého dítěte,“ vysvětlují.

Pár vyžadoval především hodně vzdušný prostor a světlo. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo třeba investovat je velmi rozumně. Proto architekti pojali vybavení interiéru do jisté míry alternativně a tak trochu hipstersky.

Pracovna pána domu je oddělena posuvnými dveřmi z březové překližky a vybavena policemi z bílého lamina.

Propojili kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem. Kompletně předělali jádro, které je umístěno ve středu bytu. Také zádveří rozšířili zbouráním příčky s pracovnou, kterou nyní od chodby dělí jen nábytková stěna a posuvné dveře. Podařilo se jim vyzdvihnout velkorysost interiéru a vytvořit průhledy bytem v obou jeho osách.

Už od vstupních dveří je pěkně vidět celková délka bytu. Obývací pokoj s jídelnou a kuchyní se rozprostírá přes jeho šířku – tedy přes celou šířku patra. Po obou stranách je odtud přístup na oba balkóny.

Rafinovaná řešení



„Kombinovali jsme nové se starým, banální s nečekaným. Pro zavěšení rostlin jsme použili kari síť, místo obrazu či autorského prvku jsme na stěnu zavěsili kolo (autentický dopravní prostředek používaný při kontrolních dnech) jako symbolickou parafu za dokončeným projektem,“ zdůrazňují autoři.

„Ve stylu jsme se nechali vést a architektům dali volnou ruku. Vyplatilo se to!“ vyjadřují majitelé naprostou spokojenost.

Trčící kolíčky ze stěny v záhlaví lůžka (Ikea) slouží k efektnímu uchycení kabelu LED žárovek suplujících lampičky, také jako originální knihovna. Záhlaví lůžka je z překližky a poskytuje úložný prostor.

Dětský pokoj oživuje tapeta (Lavmi) s jemným motivem kuřátek, nábytek nese značku Ikea. Komoda je doplněna originálními úchyty pořízenými přes webový portál Fler.

„Pro dva lidi, kteří jsou designem nepolíbení, to byla velmi zajímavá zkušenost. Naše očekávání byla splněna, byt byl upraven našemu životnímu stylu na míru. Řekla bych, že služby architektů pomohou v některých případech i ušetřit peníze za zbytečnosti,“ dodává Michaela.

Podlaha koupelny i technické místnosti je kryta keramickými dlaždicemi Vives, stěny jsou obloženy stylovým obkladem Rako. Místnost lze větrat oknem a vešla se sem akrylátová vana, sprchový kout i keramické dvojumyvadlo.

Partneři svorně oceňují styl interiéru, který v podstatě vyjadřuje i stáří bytu. Michaela si užívá prostornou kuchyň a těší ji praktická a skrytá spíž s oknem.

Václav je nadšený ze své pracovny, která je orientovaná do klidného vnitrobloku, a všichni společně milují velkou a pohodlnou pohovku v obývací části. Společně s blízkou rodinou si užívají posezení u velkého stolu.

Půdorys: obývací pokoj, kuchyň, WC, spíž, ložnice, technická místnost, koupelna + WC, dětský pokoj, pracovna

Snad jen dveře od pracovny by majitel uvítal hlukotěsné. Radují se z robotického vysavače, který má v chodbě speciální skrýš pro dokovací stanici. Bezbariérový byt všem vřele doporučují a plánují už dokončit jen úpravy obou balkónů.

Ing. arch. Anna Holešovská a Ing. arch. Martin Machů

„Kombinovali jsme nové se starým, banální s nečekaným. Pro uchycení rostlin jsme použili kari síť, místo obrazu či autorského prvku jsme na stěnu zavěsili kolo jako symbolickou parafu za dokončeným projektem,“ konstatují autoři. Jsou přirozeně sví, dostatečně zkušení, příjemně neformální a nebojí se při práci ušpinit. Navrhují interiéry bytové i komerční, malé i velké, luxusní i skromné. Rádi kombinují zdánlivě nekombinovatelné, recyklují nepoužitelné, zdobí nevzhledné, nevyhýbají se rekonstrukcím domů i nábytku a postaví i nový objekt na přání.

