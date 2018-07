Dům zasunutý pod železniční most vypadá jako obří polštář, který o něj kdosi opřel

Je to ten druh domu, na který hned tak člověk nezapomene. Na první pohled vypadá jako velký rezavý polštář opřený o starý železniční most. Na straně směřující do ulice jako by se jeho zrzavý povlak rozevíral, jak mu chybějí knoflíky... A teprve tamtudy vykukují zvědavě okna prozrazující, že je to ve skutečnosti obydlí. Nalézt ho lze v Británii, v jihovýchodním Londýně. Jeho název zní Archway studios, volně přeloženo jako Byty pod obloukem.