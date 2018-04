Rodina žije trvale na Moravě, ale často cestuje nejen do Prahy, ale i dál do zahraničí. Také nejstarší syn studuje v Praze. A kdo ví, časem ho sem na studia mohou následovat i jeho mladší sourozenci.

Nemalá investice se rodině rozhodně vyplatila. Dopřávají si komfort dvoupodlažního, zhruba 100 m2 velkého bytu se dvěma lodžiemi v moderním pavlačovém domě s pěkným výhledem na hradby Vyšehradu.

K mezonetovému bytu patří schodiště. Původní zdobné dřevěné se dočkalo o poznání elegantnějšího vzhledu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Život na pavlači



Byt nebyl starý, vzhledem k optimálnímu využití ho ale bylo třeba zcela předělat. Architekt měl volné ruce. Jeho precizní práci promyšlenou do posledních detailů už manželé znali z mnoha realizací, které pro ně navrhl a vytvořil v předchozích letech. Po jeho zásahu zde zůstaly jen obvodové nosné zdi. Došlo na kompletní rekonstrukci, úprav se dočkalo i schodiště.

Kuchyňská sestava nábytku je navržena na míru podle autorského návrhu architekta Martina Franka v černobílé kombinaci a komfortně vybavena všemi nezbytnými spotřebiči.

FOTO: Lukáš Hausenblas

S životem ve starých pavlačových domech je tu snad stejné jen to, že do bytu vstoupíte přímo z pavlače, do centra rodinného dění – do kuchyně a jídelny. Zádveří je vskutku minimální, ale zbylo místo na dostačující, vestavný a uzavřený botník.

Po vstupu se před vámi otevře celé první podlaží s průhledem až na druhou stranu bytu. Podlouhlý půdorys pomáhá opticky rozšířit velká zrcadlová stěna po levé straně. Odrazem prostor získal další dimenzi.

Sedací souprava Pianca poskytuje pohodlí také nocležníkům.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Jemný náznak oddělení kuchyně s jídelnou od obývacího prostoru představuje částečné zúžení půdorysu, které vzniklo umístěním šatních skříní na jedné straně a vytvořením koupelny s klozetem na straně druhé. Kuchyň ve tvaru L je navržena tak, aby nijak nerušila. Aby stylově i materiálově dobře splynula s celkem.

Pro podporu vzdušnosti byla použita bílým voskem upravená dubová podlaha, subtilní nábytek s tenkými kovovými konstrukcemi včetně podnoží stolků a drátěné židle. Černobílá kombinace sem vnáší dynamiku a rytmus, který lehce zvolňují béžové tóny, mosazné akcenty a přírodní vzhled starého dřeva.

V ložnici našlo místo manželské čalouněné lůžko (Pianca). Klasické noční stolky nahradily kruhové odkládací stolky (Deconcept).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Ležérní a hřejivý vzhled interiéru propůjčují lněné textilie, hovězí kožešiny, květináče z palmových kmenů a další dekorace zemitých struktur. Nechybí zde ani zelené rostliny. Volba však padla na kaktusy, které jsou velmi dekorativní a zároveň i odolné. Nejsou žíznivé jako většina rostlin. Zůstanou fit i delší dobu bez vody. To je pro byt určený k přechodnému pobytu členů rodiny a toulavého studenta přesně to pravé.

Pohodlí pro všechny



Interiér není nijak velký, ale nabízí maximum pohodlí až šesti osobám, které tu mohou také kvalitně nocovat. V přízemí se vyspí dvě osoby a v prostorách patra čtyři.

Koupelna ve spodním podlaží je vybavena prostorným sprchovým koutem obloženým keramickým mramorem.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Pod uzavřením je jen ložnice manželů, kde je jedna stěna vybavena nábytkem s velkým množstvím úložných možností.

K výrazu obytné ložnice přispívá atraktivní řešení skříní, které jsou čtyřicet centimetrů nad zemí přerušeny nikou, kam je možné vystavit fotografie či místo využít pro další dekorativní předměty.

Do koupelny v patře se vešla vana, umyvadlo je zhotovené na míru z kompozitního materiálu a doplněno bateriemi Antonio Lupi.

FOTO: Lukáš Hausenblas

V těsném sousedství ložnice je i šatna, klozet a koupelna s vanou. Ve zbývající části horního podlaží je pracovna s rozkládací pohovkou. Protože jde o byt především k přechodnému užívání, majitelé nevyžadovali zas tolik úložného prostoru.

Naopak, toužili po maximu životního prostoru. Velký stůl byl nezbytností, protože se tu setkávají i s přáteli. Kruhové půdorysy vybavení v malém prostoru se lépe obcházejí, prostorem jakoby volně plují a vytvářejí příjemné ostrůvky. Zároveň tvoří adekvátní protiváhu hranatě modelovanému celku, který je místy i speciálními štěrbinami osvětlený.

1. podlaží: zádveří, kuchyň, koupelna + WC, obývací prostor

2. podlaží: ložnice, šatna, WC, koupelna, pracovna

FOTO: Lukáš Hausenblas

Majitelé jsou s bytem spokojeni, nic jim tu nechybí. V teplých dnech využívají i lodžie a s parkováním si také starosti nedělají. Na to se pamatovalo už při stavbě domu. S osvědčeným architektem už plánují realizaci dalšího bytu.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz