Při pořizování vanové zástěny zohledníme způsob jejího otevírání, umístění sprchy a baterie, případně umyvadla, abychom věděli, zda ji nainstalujeme napravo, či vlevo, dále rozměr, hloubku a tvar vany.

S výběrem správného typu nejlépe poradí odborníci v koupelnovém studiu tak, aby zástěna poskytla komfort během sprchování a uchránila místnost před malou potopou od stříkající vody.

Boční stěna k vanové zástěně Vesta spoluvytváří prostor podobný sprchovému koutu. Zástěnu z 5mm bezpečnostního skla s dekorem kapky chrání vrstva proti vodnímu kameni. Rozměry boční stěny š. 800 x v. 1500 mm za 3750 Kč.

FOTO: Hornbach (4x)

Rámová klasika

Pevná rámová zástěna je skvělým řešením pro vany s rovnými okraji. Její posuv zajišťují ložiskové pojezdy. V kombinaci s boční stěnou vytvoří uzavřený prostor, podobný sprchovému koutu.

Pozor, horní profil po celé délce vany znesnadňuje přístup do ní! Pro snazší vstup zvolíme skládací zástěnu opatřenou několika svislými profily - dvěma až více díly, které snadno skládáme ke stěně. Samozřejmě na straně, kde není vodovodní baterie, polička apod.

Pro ergonomickou vanu třeba s prolisem pro hlavu vybíráme speciální typ, který maximálně doléhá k okraji. To platí i pro asymetrické vany.

Vanová shrnovací zástěna Schulte 2 x 3 díly nabízí komfort při hygieně vestoje. Rozměry š. 1040 x v. 1400 mm; umělé sklo tl. 3 mm, hliníkový profil. Cena 5590 Kč.

Otočné pneumatické zástěny jsou ke zdi uchyceny v otočném profilu. Teleskopický píst umožňuje zástěně pevný dosed na okraj vany a zároveň ji umí zvednout o 28 cm nad její okraj a sklopit ke zdi nad vanovou baterii. Některé typy obsahují i posuvný díl pro zvětšení prostoru ke sprchování.

Předností patentovaných pneumatických vanových zástěn je jejich možnost zvednutí o 28 cm díky integrovanému pneumatickému pístu a sklopení ke zdi nad nástěnnou baterii (výkyv ±90°), což je ideální pro koupelny s nedostatkem prostoru.

FOTO: Sapho (2x)

Bezrámové odlehčení

Bezrámové zástěny působí diskrétně a lehce. Absence rámu umožňuje zaoblení vnějšího horního okraje, a hlavně lehčí údržbu.

Platí pravidlo: čím více profilů a záhybů, tím je více místa pro ulpívání nečistoty.

Díky otočnému sloupku dvoudílné zástěny se její pohyblivý díl otevře do vnitřního prostoru vany nebo vytočí ven. Bezpečnostní sklo 6 mm.

Pevné zástěny drží na stěně kovové úchyty nebo svislý profil, otočné uchycuje sloupek.

Otáčení zástěny o 90° nebo 180° usnadňuje přístup do vany. Zástěna by přitom neměla v žádné poloze do ničeho narážet ani se samovolně pohybovat.

Vanová dvoudílná zasouvací otočná zástěna Schulte je diskrétní díky dekoru příčného proužkování. Stěnu lze shrnout a sklopit ke zdi, takže nepřekáží milovníkům koupání. Má praktický držák na ručníky.

Míry a materiály

Pohodlí sprchového koutu i pro nejvyššího člena rodiny dosáhneme zástěnou a vanou s výškou dohromady kolem 190 cm. To znamená, že při průměrné hloubce vany 40 až 45 cm musíme zakoupit zástěnu vysokou 150 cm.

Vanová třídílná skládací zástěna umožní pohodlné sprchování v nejmenších koupelnách. Z vany je sprchový kout o horní šířce až 105 cm. Bezpečnostní sklo 3 mm.

Rozstřiku vody účinně brání díl široký aspoň 80 cm. Volný vstup do vany je pohodlný, dosahuje-li šířky od 70 cm. Z toho vyplývá, že ideální délka vany se zástěnou začíná na 150 cm.

Dvoudílná vanová zástěna Cubíto s transparentním 6mm sklem a s úpravou Perla Glass se může pochlubit lesklým stříbrným profilem. Rozměry d. 1150 mm, v. 1400 mm.

FOTO: Jika (2x)

Výplně z plastu (např. odolné plexisklo polystyrol) jsou častější u levných skládacích zástěn. Jsou sice lehčí, ovšem nemusejí být vždy stabilní a pevné.

Raději spoléháme na těžší a masivnější bezpečnostní skleněné výplně. Snáze se čistí, zejména je-li povrch opatřen ochrannou vrstvou proti vodnímu kameni (Anti Calc, Perla Glass atd.). Výplně z bezpečnostního skla u bezrámových zástěn mají mít sílu od 6 mm, u skládacích 3 mm.

Designu prospěje lehké pískování, dekory kapek a proužků odvádějí pozornost od zaschlých kapek na čirém skle.

Transparentní 6mm sklo zakřivené zástěny Tígo kopíruje tvar ergonomické vany. Je ošetřeno úpravou Perla Glass, která usnadňuje údržbu a prodlužuje životnost zástěny. Rozměry d/v: 950 x 1500 mm. Cena 8303 Kč.

Stabilním materiálem pro rámy profilů je tzv. eloxovaný hliník odolávající poškrábání. Plastové rámy jsou lehké, méně kvalitní se častým používáním mohou křivit.

Polyesterový koupelnový závěs navozuje svým motivem uvolňující přírodní atmosféru. Cena 449 Kč. Rozměr 180 x 200 cm.

FOTO: Bonami