Spojením bytů vznikl netradiční domov plný zajímavých řešení

Jaké máme představy o svém bydlení? Někteří spíše tušíme, než víme a rádi se necháme inspirovat. Co budeme potřebovat? Důležité je především slepě nepřejímat, ale do paměti nebo do poznámek ukládat informace, které vyhovují právě našemu stylu bydlení. Jako v případě námi navštíveného bytu.