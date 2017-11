Manželé Dvorští jsou profesí vystudovaní zemědělci a svojí práci rozumějí jako málokdo. Zkušenosti sbírali v různých zemědělských podnicích, Jan i v manažerské pozici ředitele.

Přesto se nebáli udělat v životě otočku o 180 stupňů, opustit dosavadní způsob života, vrhnout se do náročné rekonstrukce a vybudovat fungující kozí farmu.

„Práce je hodně, ale dokonale nás naplňuje. Děláme ji s láskou, i kozy bereme jako členy rodiny," vysvětlují manželé.

Na Kozím dvorku lze ochutnat kozí mléko, jogurtové mléko, čerstvé i polotvrdé sýry, ochucené, uzené, tvaroh i žervé. Děti milují tvarohové sladké krémy s borůvkami, malinami, karobem (plody rohovníku obecného) či čokoládou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Farmaří celá rodina



S nápadem vybudovat kozí farmu přišel jako první syn, který byl v době studií na brigádě v Irsku a mnohému se naučil. Dnes si říká "kozodoj", protože se stal expertem na dojení a chov. Jeho žena zase vede sýrárnu s dcerou Dvorských, paní Adélou. Společně vyrábějí z kozího mléka asi deset druhů sýrů: čerstvé i polotvrdé sýry (goudičky ve čtyřech příchutích), tvarohy, sladké krémy s ovocem i žervé.

V Olešence na Vysočině je ekofarma, kde se vyrábí výtečný kozí sýr v biokvalitě pod značkou Dvorský kozí sýr. Na 21 ha půdy hospodaří celá rodina, která je dnes třígenerační. Každý má na starosti určité práce, ale snaží se o vzájemnou zastupitelnost.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Nejnáročnější jsou polotvrdé sýry, které se musí každý den po dobu dvou měsíců s láskou opečovávat. To znamená otáčet, natírat, balit do vosku, aby dobře zrály. Vše děláme ručně, včetně plnění tvarohových krémů do kelímků," vysvětluje paní Adéla. Každé pondělí pak její manžel obstarává rozvoz do bioobchodů v regionech od Brna až po Pardubice.

Rekonstrukce od podlahy



Příběh dnes fungující ekofarmy Kozí dvorek začíná snem hospodařit a hledáním vhodné chalupy s pozemkem. Nebylo to jednoduché, ale nakonec shodou náhod paní Iva Dvorská dostala tip na statek v Olešence na Vysočině, nedaleko Přibyslavi.

„Hned jsme se do místa zamilovali, i když stavení bylo neobyvatelné. Chalupa měla krásné kamenné zdi a okolní příroda byla nádherná," vzpomíná s úsměvem paní Iva.

V selském domě dnes bydlí všichni, včetně dcery a syna s jejich rodinami. Společně vyrábějí kozí sýry, které lze koupit na farmářských trzích i v prodejnách zdravé výživy.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Uvést stavení do dnešní podoby ale nebyla legrace. Vyklízeli ho dva roky a pak sháněli šikovného projektanta, který by usedlost pomohl citlivě zrekonstruovat.

„Když poprvé projektant přišel, navrhl nemovitost zbourat a postavit něco nového. S tím jsem ale nesouhlasil. Řekl jsem, že to musíme spravit. Chtěl jsem zachovat původní architekturu zemědělského stavení, ale s technickým vybavením dnešní doby," vysvětluje pan Dvorský. A tak se pustili do náročné přestavby.

S rekonstrukcí pomáhal zkušený projektant, který se specializuje na opravu kostelů a zámků. V tomto případě byla např. velmi poničená zeď a stržený štít, který bylo nutné tzv. přitáhnout zpátky.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Klenba a trámy jsou původní

Projektant se specializoval na rekonstrukci historických budov a měl s citlivou opravou jedinečných památek bohaté zkušenosti. Přišel s řadou dobrých nápadů, které se realizovaly.

Například došlo k přitáhnutí a sešroubování štítu, který byl poničený. Zachovaly se i původní klenby. Strop je kompletně nový, i když s původními trámy. Nejsou nosné, slouží jako interiérový prvek.

Strop byl v původním stavení zničený, musel se kompletně strhnout a postavit nový. Dřevěné trámy nejsou nosné, majitelé je očistili, natřeli a dnes jsou krásným prvkem v interiéru.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Trámy byly zčásti shnilé, museli jsme je zkracovat, čistit a opět natřít. Jsou ale jedinečné, proto jsme je repasovali," komentuje Jan.

Rekonstrukce domu a přilehlých hospodářských budov probíhala na několik etap, stále se něco vylepšovalo, budovala se stáj pro kozy, prostory na jejich dojení, uskladnění krmiva. Od roku 2011 začala s úspěchem fungovat samotná sýrárna.

Původně byla kuchyň samostatná uzavřená místnost za příčkou, ale manželé Dvorští ji propojili s nově vybudovaným schodištěm do patra.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Selské stavení je rozlehlé, v přízemí se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, kde se schází celá rodina.

Půdní vestavbu obývá syn a dcera s rodinami. Podkroví je atypické, protože není vybudované ze sádrokartonu, ale z ekologických slaměných panelů.

Praktická, stylová a nadčasová je venkovská dřevěná kuchyň s odděleným ostrůvkem na vaření.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Rozlehlou nemovitost vytápí kotel na dřevoplyn, na střeše jsou solární panely, které přihřívají užitkovou vodu.

Srdcem domu je společný otevřený prostor, kde jsou dominantní velká kachlová kamna. Na nich vznikaly první kozí sýry.

FOTO: Petr Hloušek, Právo