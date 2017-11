Mít v dílně uklizeno, čisto a vše přehledně srovnané ocení i zarytý nepořádník. Nářadí a nástroje má totiž při ruce, nic nehledá a práce mu jde od ruky. Není to složité, stačí zacílit na úložné prostory!

Alukufr na nářadí má užitečné odkládací plochy, které se zavřou s víkem. Rozměry: 450 x 225 x 300 mm, cena 1290 Kč.

FOTO: Bauhaus (3x)

Těch není nikdy nadbytek, a tak přijdou vhod rozmanité závěsné systémy, otevřené děrované police a univerzální desky s háčky. Vše se připevní na stěnu a nepřekáží v prostoru.

Praktické jsou kovové regály a otevřené policové systémy, protože do nich vidíme.

Stejně jako do stohovatelných plastových boxů a organizérů, kde jsou drobné šroubky a dílky.

Úložný box Dragon je z plastu, objem 100 l. Uchová spoustu věcí, které lze s klidným svědomím složit do garáže či dílny.

FOTO: Kika

Rozkládací box na nářadí, 7dílný se dvěma držadly. Práškově lakovaný. Rozměry: š. 53, v. 25, hl. 20 cm. Cena 569 Kč.

Dobrým tipem je i kovová magnetická lišta, na kterou odložíme klíče, šroubováky, pilníky. Zkrátka nářadí, se kterým aktuálně pracujeme.

Děrovaný třídílný systém, materiál ocelový plech, vhodný k dílenskému nábytku. Rozměry: š. 1200, v. 600, hl. 10 mm. Cena 990 Kč.

FOTO: Hornbach (3x)

Pár faktů o ponku

U dílenského stolu neboli ponku stráví kutil hodně času a musí mu vyhovovat, být doslova na míru.

Nejdůležitější je výška stolu, která se liší podle činností. Jiná je na drobné práce, s vrtačkou nebo kotoučovou bruskou potřebujeme stůl o 15-20 cm vyšší (loket má při práci svírat úhel 90 stupňů).

Dílenský pojízdný vozík, 6 uzamykatelných zásuvek a 177 kusů nářadí. Rozměry: š. 780, v. 1010, hl. 490 mm. Horní deska z protiskluzového polypropylenu, cena 13 990 Kč.

Co z toho vyplývá? Vybírejte pracovní stůl, který má nastavitelné nohy. Je to výhodné i ve chvíli, když se do dílny přitočí syn a chce pomáhat.

Kolem samotného stolu ponechejte dostatek prostoru, protože vás čeká manipulace s materiálem - třeba obracení dlouhých fošen.

Pracovní stůl Curver, skládací, přenosný, s nastavitelnými nohami. Výrobek je vybaven připevňovacími a kloubovými svorkami a karabinami. Cena 2390 Kč.

Důležité je, aby stůl měl pracovní desku z kovu nebo tvrdého masivu s voděodolnou úpravou. Skvělá jsou i pojízdná kolečka, pak lze stůl přemístit podle potřeby a uvolnit místo.

Vybírejte produkt vybavený kolečky s brzdou. Nezapomeňte ani na bubnový prodlužovací kabel.

Co nesmí v dílně chybět?



Mezi jasné favority nářadí a nástrojů patří svěrák, akumulátorová vrtačka nebo šroubovák, páječka, bruska, pila a fréza.

Dílenská skříň o šířce 160 cm. Nosnost poličky-skříňky 5 kg, celková nosnost 60 kg, 2 uzamykatelná dvířka, 4 zadní stěny z děrovaného plechu, 4 poličky, háčky, držák světla. Cena 2490 Kč.

Mnohem častěji ale potřebujeme různé kleště, štípačky, měřicí a vážicí pomůcky, sadu šroubů, matic, hmoždinek, hřebíky, tmely, laky a natěračské potřeby.

Mnozí kvitují i stavební vysavač, který zvládne zlikvidovat i hrubé nečistoty z frézy, pily či hoblíku.

Takto se nic neztratí, ani nesmíchá. Fixa, to je sada šroubků a hmoždinek, 260 kusů, cena 139 Kč.

FOTO: Ikea

Myslete na svou bezpečnost

Při kutění může snadno dojít k úrazu. Pracovní a ochranné pomůcky, jako jsou brýle, sluchátka, rukavice, by měly být samozřejmostí. V místnosti trvale uložte funkční a plně vybavenou lékárničku a hasicí přístroj!

Dílenský vozík Fat Max, rozkládací, 4 boxy, jeden extra hluboký na stroje, kovový podvozek, hmotnost 9,6 kg. Rozměry: 74 x 55 x 41 cm, Cena 2790 Kč.

Nepodceňte osvětlení



S bezpečností úzce souvisí i správné nasvětlení pracovní plochy. Ne vždy má kutilská dílna či garáž velká okna s denním světlem, proto pořiďte kvalitní umělé. Kromě centrálního stropního svítidla potřebujete tok světla směrovat přímo na pracovní plochu.

Praktické jsou kloubové lampy, které nastavíte tak, aby neoslňovaly. Jako zdroj světla preferujte LED osvětlení, nikoliv klasické zářivky.