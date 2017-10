Levnější odsavače par nám dokážou také dobře posloužit, ale musíme zvolit vhodný typ do naší kuchyně.

Odsavač par AKR 037 G BL v atraktivním provedení černé sklo je modelem s revolučním způsobem odsávání přes štěrbinu. Má tři stupně rychlosti odsávání s maximální kapacitou až 650 m3/h. Cena 6990 Kč.

Druhy digestoří



Komínové digestoře jsou výkonné a představují výrazný designový prvek v každé kuchyni. Hodí se do velkých kuchyní, které mají možnost odtahu komínem.

Komínový odsavač AKR 759 IX v designu Absolute s dotykovým ovládáním. Senzorová technologie 6. smysl automaticky vyhodnocuje okolní prostředí a zapíná i reguluje odsávání. Cena 10 990 Kč.

Komínová digestoř Beko HCB 93845 BXH s dálkovým ovládáním a výkonem odtahu 750 m3/h, třemi rychlostmi a boosterem. Maximální hlučnost je 65 dB. Šířka digestoře je 90 cm. Cena 9990 Kč.

Ostrůvkové digestoře mají vysoký výkon a jsou nepřehlédnutelným kuchyňským spotřebičem. Instalují se nad ostrůvky, tedy pracovní plochy uprostřed větší kuchyně.

Guzzanti ORW Glass Black (i White) je moderní ostrůvkový odsavač par s nastavitelnou výškou. Kombinace černé oceli a černého skla, čtyři modré LED diody, dotykové ovládání, to vše podtrhne elegantní vzhled kuchyně. Doporučená cena 15 499 Kč.

Výsuvné digestoře oceníme v menší kuchyni. Nejsou sice tak výkonné, jako komínové nebo ostrůvkové digestoře, v menších až středně velkých kuchyních ale bohatě postačí.

V době nečinnosti jsou zasunuté a zcela nenápadné. Malé rozměry odsavače par umožňují teleskopické zasunutí.

Elegantní řešení výsuvné digestoře z pracovní desky, to je model DDE5980G z řady Mastery. Díky jedné z mnoha funkcí BreezeTM dochází k dokonale tichému odsávání nežádoucích pachů. Cena 41 165 Kč.

Výsuvný odsavač par DPB5650M nové řady Mastery se ukrývá ve skříňce nad varnou deskou a je viditelný pouze tehdy, když ho potřebujete. Disponuje LED osvětlením, uhlíkovým filtrem, dotykovým ovládáním a výkonným motorem. Cena 8224 Kč.

Podstavné digestoře jsou také nenápadné, protože se instalují pod kuchyňskou skříň, nebo volně nad sporák. Jsou zpravidla menší, proto jsou ideální do malých kuchyní. Mají dobrý poměr cena/výkon. Vývody jsou umístěny z boku, zezadu i ze shora.

Nástěnný odsavač par HHVP 8.7F LT K je díky šíři 80 cm, elegantnímu dotykovému ovládání a černému skleněnému provedení s nerez detaily nepřehlédnutelným kouskem. Doporučená cena 12 990 Kč.

Vestavné digestoře si obvykle vybíráme tehdy, zařizujeme-li si novou kuchyň. Dokonale splynou s kuchyňskými skříňkami a jsou zároveň výkonné. Důležité je dbát na přesné rozměry odsavačů.

Závěsný odsavač par H 161.2 (BK) pro zabudování do kuchyňské linky. Šířka 60 cm. Tři stupně odsávání. Doporučená cena je 1690 Kč.

Jak funguje digestoř?



Úkolem digestoře je čistit v kuchyni i vzduch. Dělá to tak, že jej odsává a buď vzduch vypouští ven odtahovým potrubím, komínem či ventilační šachtou (režim odtahu), nebo přefiltrovaný vzduch navrací zpátky do místnosti (režim recirkulace). Funguje tedy ve dvou režimech. Odtahový režim využívá tukový filtr, recirkulace uhlíkový.

Kombinace indukční varné desky a odsavače IKD84451IB. Indukční varná deska ComboHobTM nevyžaduje instalaci běžného odsavače par. Ten je díky originální konstrukci její součástí. Cena 94 106 Kč.

Odtah, nebo recirkulace



Je-li kuchyň konstrukčně řešena tak, že je její součástí i odtah ven, využijeme u digestoře režim odtahu. Všechny digestoře ale fungují v obou režimech, proto napojení na odtah nutně nepotřebujeme.

Při režimu odtahu se pára vyvádí do venkovního prostředí odtahovým potrubím, komínem či ventilační šachtou. Pro optimální výkon a nízkou hlučnost by odtahové potrubí mělo být co nejkratší a s minimem ohybů. Jeho průměr by měl být minimálně stejný jako průměr vývodu odsavače.

Komínový odsavač par ovládaný knoflíky, max. úroveň hluku 62 dB(A) re1pW, max. výkon při odtahu 373 m3/h, energetická třída D, řada Essential, rozměry (š x v x h): 60 x 55 x 45 cm, cena 5990 Kč.

Režim recirkulace se používá v případě, že stavební úpravy neumožňují odvod do komína, tedy typicky v bytových domech, panelácích apod.

Při tomto režimu se používají uhlíkové filtry, přes které se vyfiltrovaný vzduch vrací čistý zpět do místnosti. Digestoř je při recirkulaci mírně hlučnější a má o něco menší výkon než při režimu odtahu.

Elegantní provedení nerez a sklo předurčuje odsavači AKR 951/1 IX místo v moderních domácnostech. Je nejen zajímavým designovým doplňkem kuchyně, ale s kapacitou odsávání 265-630 m3/hod. také výkonným pomocníkem. Cena 12 990 Kč.

Zpětná klapka se používá při režimu odtahu. Vkládá se na výstupní hrdlo digestoře a při odvodu výparů přímo do komína zabraňuje pronikání studeného vzduchu zvenčí do místnosti.

Komínový odsavač par NSA 60 v kombinaci matného nerezu a lakovaného černého nebo bílého skla. Pomocí dotykového ovládání můžete zvolit jednu ze čtyř rychlostí ventilátoru a nastavit časovač automatického vypnutí. Díky osvětlení bude pracovní plocha dokonale osvětlená. Cena 11 499 Kč.