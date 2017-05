Majitelé, kteří jsou již v důchodu, koupili dům před dvanácti lety. Líbila se jim hlavně jeho stodola, s níž měli jasné plány. Ještě v době, než se do Huntingtonu přestěhovali, totiž začali sbírat knihy. Zvláště pan Moyle je jejich náruživým čtenářem.

Dům působí na první pohled idylicky a nenápadně. Jeho nejzajímavější částí je stodola (na snímku vpravo).

FOTO: Profimedia.cz

„Když jsme byl ještě dítě, tak osmi, devítiletý chlapec, sedával jsem v domě svých rodičů na schodech a hltal jsem Bigglese (knížky z leteckého prostředí s hlavní postavou Johnem Bigglesworthem - pozn. red.). Od té doby jsem se samozřejmě posunul dál. Ale rozloučit se s našimi knihami by bylo jako přijít o ruku nebo o nohu,” řekl pro deník Hereford Times.

FOTO: Profimedia.cz

Dvoupodlažní stodolu proto majitelé proměnili v knihovnu. Interiér kromě velkých dřevěných knihoven v hnědé, tmavozelené a sytě červené barvě doplňuje historický nábytek a spousta dalších prvků podporujících tu správnou čtenářskou atmosféru.

Podle údajů samotných majitelů je v policích knihoven, k nimž se někde vystupuje po schůdcích, místo na deset tisíc svazků.

Charakter původní stodoly zůstal zachován, přesto nikdo na první pohled nepochybuje, že se nachází v knihovně.

FOTO: Profimedia.cz

Ve stodole jsou hned dvě studovny, vstupní hala, šatna, a dokonce i malá kuchyňka. Část stodoly slouží jako vinný sklep, část jako malá pracovna.

Majitelé se stěhují do menšího domu. Většinu svých knih by si rádi vzali s sebou, i když už teď je jim jasné, že celou sbírku do menšího domu umístit nedokážou.

FOTO: Profimedia.cz

Stodola, podobně jako vlastní dům, je postavena z kamene. Obě budovy obklopuje nově rekonstruovaná zahrada se stovkami růží a dalších keřů a trvalek. Její nejzazší konec tvoří břeh řeky, v níž žijí pstruzi a vydry.

FOTO: Profimedia.cz

V současné době, kdy se už ani jeden nevěnuje svému povolání, rozhodli se majitelé přestěhovat do něčeho menšího, a svůj dům společně se stodolou a jeho knihovnami prodat. Nemovitost je na prodej v přepočtu za zhruba 28 miliónů korun.

Kdo se chce dostat k nejvýše uloženým knihám, musí po schůdcích vzhůru.

FOTO: Profimedia.cz