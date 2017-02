Přestože některé půdy tratí na vzdušnosti šikminami, interiér tohoto podkrovního bytu působí velmi prostorně a svěže. Bíle natřené trámy maximálně otevřených krovů působí jako jemné vrásky, které laskavě připomínají stáří stavby a modernímu interiéru vtiskují punc osobitosti.

Kuchyň je sestavena ze dvou samostatných modulů. Plochu vedle dřezu překrývá velká pracovní dubová deska používaná jako prkénko.

Byt skutečně není moc velký...

Má asi 110 m2, záměrně jsme ho proto nechtěli členit. Předěl půdy si vyžádal až pokoj dětí. Z úrovně bytu je možné ještě vyjít po čtyřech schodech nahoru a vstoupit na malou terasu, kde můžeme posedět nebo tu sušit prádlo.

Prosklená podesta zajišťuje průnik denního světla na schodiště. Vpravo od něj je umístěný velký jídelní stůl s dvanáct centimetrů silnou deskou a zešikmeně kotvenými nohami.

K výrobě kuchyňského nábytku byl použit kromě dubového masivu a nerezové oceli také nový, velmi odolný syntetický matný materiál Fenix (Arpa Industriale), na kterém nezůstávají otisky prstů. Kuchyňský ostrůvek doplňují barové židle Lem (Lapalma).

Nejdříve jsme byt pronajímali. Pak jsme se ale rozhodli využít ho k vlastnímu bydlení. Teprve nedávno tak došlo na zbudování příčky a vytvoření dětského pokoje, ale i na celkovou renovaci interiéru.

Opět jsme se obrátili na osvědčený tandem – architektku Ivanu Dombkovou a Rosťu Černíka ze studia I. D. Arch., kteří půdu uvedli do života už před dvanácti lety. Nezklamali ani tentokrát! Interiér doznal maxima praktických úprav i estetického vylepšení.

Dubový jídelní stůl nabídne pohodlné stolování až deseti osobám. Je zhotovený podle návrhu architektky. Z jedné strany je možné usednout na židle nebo se posadit naproti na praktickou dubovou lavici.

Dveřmi je zde prakticky oddělená jen koupelna s vanou, umyvadlem a klozetem a pokoj kluků, který běžně zavíráme jen večer, když jdou spát. Vše ostatní, včetně naší ložnice, zůstalo jako jeden otevřený celek.

Čalouněná sedací souprava kombinovaná s dubovým dřevem je zhotovena na míru podle návrhu architektky stejně jako stolek s deskou z bílého corianu.

Nová životní situace si zkrátka vyžádala úpravy…

Celý interiér je kompletně přizpůsobený novému způsobu života. Nejvýrazněji se ale změnila kuchyň. Potřebovali jsme ji větší, protože často a rádi vaříme. Je nová, ale i lépe orientovaná tak, aby více vyhovovala současnému provozu.

Kuchyň je vytvořena na míru ze dvou samostatných modulů. Jeden je široký metr a druhý 80 cm.

Prosklená podesta zajišťuje průnik denního světla na schodiště.

Součástí jednoho je bílá indukční varná deska (Bosch) a tepan (Siemens). Do druhého je začleněn praktický hluboký dřez. Oba moduly jsou vyrobeny z masivního dubu a opatřeny nerezovou pracovní deskou. Plochu vedle dřezu překrývá velká pracovní dubová deska, kterou používáme jako prkénko.

Součástí kuchyně je na jedné straně nika pro pračku. Na ni navazuje prostorná pohovka s praktickými zásuvkami, která v případě potřeby poslouží k příležitostnému přespání návštěvám.

Na protější straně pod vikýřem je možné usednout na dubovou lavici rovněž opatřenou úložnými prostory. Kuchyň zde prostě tvoří, v pravém slova smyslu, centrum bytu.

Měli jste jasnou představu, jak by měl upravený interiér vypadat?

Věděli jsme, čeho potřebujeme dosáhnout, ale po dvou úspěšných realizacích předchozích bytů jsme všechno nechali na bedrech architektů. Ti se úpravami bytu snažili zajistit maximálně funkční a praktické užívání interiéru s minimem nábytku. Vše podtrhli účelným osvětlením.

Štítová zeď v ložnici je obložená starým dřevem s efektní kresbou, které zajímavě nahrazuje záměrně chybějící čelo lůžka. Do obkladu jsou integrována tři nástěnná svítidla Moon (Inside). Z ložnice je možné vstoupit přímo do koupelny.

Například mezi trámy je vsazeno osvětlení z LED pásků. Některé svítí jen nahoru, jiné nahoru i dolů. V kuchyni jsou použity i reflektory.

Architekti nám zajistili prostor pro odpočinek, poslech hudby i čtení pod lampou. Nezapomněli ani na koutek pro PC a především v kuchyni vytvořili příjemný prostor pro společné setkávání s rodinou a přáteli, pro společné vaření. Přáli jsme si sem umístit jen naše staré židle, které se s námi stěhují už z prvního bytu, kam jsme je původně pořizovali. Topíme tu elektřinou a klimatizaci nemáme.

Dětský pokoj je evidentně vybavený nábytkem kompletně zhotoveným na míru.

Kromě židliček, ano. Do štítu dětského pokoje jsou umístěny úložné prostory a skříň. Dvířka nemají úchytky, jsou opatřena přítlakovým systémem. Postele jsou vyrobeny také na míru, šířka každé je nestandardních 130 cm krát běžných 200 cm.

Za čalouněnými čely dětských lůžek zhotovených na míru v nevšední šířce 130 cm vznikly prostory, které slouží k uložení lůžkovin. Transparentní plastové židle podporují odlehčený vzhled místnosti.

Pracovní stoly jsou usazeny pod okny. Protože stojí na subtilních kovových nohách, působí odlehčeně a prostor nezatěžují. Prostě paráda! Klidně můžeme mít i další děti!

Slovo architektky - Ing. Arch. Ivana Dombková

Vždy se snažím najít pravdu a to správné řešení pro danou situaci i člověka. Kdybych cítila, že zastává naprosto nelogické názory a že je to pro mne nestravitelné a nezpracovatelné, že to „nevidím“, zakázku bych odmítla. Tohle se nám ale nestává.

Oválná akrylátová vana Seth (Riho) je zasazená do obezdívky upravené betonovou stěrkou. Umyvadlo (Duravit) se stojánkovou baterií (Hansgrohe) je částečně zapuštěné do žulové desky konzolového stolu, zajímavě doplněného bambusovými boxy.

Je dobré, má-li klient na počátku představu a schopnost ji formulovat. Tyto informace musím umět zpracovat a reagovat na ně. Společně tak musíme tou (mnohdy krásnou) cestu projít, vzájemně se ovlivňovat a posunovat. Je to velmi pozoruhodný proces, věřím, že i pro naše klienty. Ti totiž přicházejí velmi informovaní, oslovení prací, kterou od nás již znají, a tudíž si nejsme cizí ani na počátku.

Práce klienta s architektem (a naopak) znamená vzájemné posouvání. Tento princip ale nelze aplikovat na stavebníka, s nímž není architekt naladěn na stejnou vlnu, který nechce hledat. Kráčet společně „po cestě“ k dobrému cíli je to nejdůležitější.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz