Velkoformátové dveře přivedou přírodu až domů

Trendem posledních let je snaha architektů a stavebníků co nejvíce propojit interiér domů a bytů s jejich exteriérem. Lidově řečeno přivést přírodu domů. Umožňují jim to velkoformátové dveře, respektive jejich systémy, které díky výšce od stropu k zemi nabízejí ničím nerušený výhled a po odsunutí i možnost volného průchodu na zahradu, terasu či alespoň na balkón. A tím skutečně fyzické propojení obou prostorů.