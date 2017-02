„Je to už sedm let. Během té doby jsme vše dělali sami, také betonové základy vybudoval manžel, jen chatu nám na zakázku vyrobila truhlářská firma. Chata je pro nás velká tak akorát, měří 5 x 7 metrů včetně terasy,“ vypráví majitelka.

Společně s manželem se také postarali o vybavení interiéru. Jak to bývá, měla v této věci hlavní slovo žena.

Sami si troufli i na zahradu. „My, naprostí amatéři,“ tak trochu žasne majitelka a doplňuje, že rozhodování o vybavení je stále v procesu.

Vybavení a dekorace v interiéru měla na starosti majitelka.

„Letos v létě jsme zrušili nevzhledný bazén a nahradili jej super sprchou, kterou opravdu velmi využíváme.“

„Nemáme potřebu někam jezdit, nejlépe je nám tady,“ říká majitelka.

K dobrému rozpoložení přispívají příjemné detaily.

„Ptáci zpívají, sluníčko hřeje, všude to voní – co víc si přát? Navíc máme tuto oázu jen kousek od našeho bydliště, jsme tam za pět minut autem. Okraj města, zahrádkářská kolonie, za námi jen les a pole. Je to naše radost,“ dodává majitelka.

Veronika Mannová, www.dumabyt.cz