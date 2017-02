Majitel si postavil dům ve vesnici, kde jeho rod žil po staletí

Už od poloviny 17. století vlastní pozemky v Jindřichovicích č. 6 ve stejné výměře rod našeho čtenáře, pana Alexandra. V roce 1957 o veškerý majetek jeho rod při kolektivizaci přišel. Poslední hospodář, Josef, tento zásah nepřežil. Žijící potomci získali pozemky v restituci zpět, bohužel však ne již rodné stavení, které se z legislativních důvodů stalo nedostupným. Alexandr, jeden z vnuků posledního hospodáře, si proto postavil v sousedství svůj vlastní dům. Ve stejném stylu, aby původní domov co nejvíce připomínal a do vesnického koloritu co nejlépe zapadl.