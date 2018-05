Gisela Růžičková, Právo

Před pořízením bazénu zvážíme, jak často ho budeme využívat, jaký druh bazénu chceme, jaké vybavení, případně zastřešení či záruční a pozáruční servis. O výběru rozhodnou zejména finanční možnosti.

U bazénů určených pro děti nebo do menších zahrad se většinou spokojíme s nadzemním typem. Také v této kategorii můžeme vybírat z různých druhů konstrukčních řešení i velikostí.

Výběr nadzemních bazénů

Existují různé varianty nadzemních bazénů včetně vířivých, jež splní svůj účel a jsou finančně dostupné. K zásadním výhodám patří i snadná montáž a demontáž. Pro malý bazén není náročný ani výběr místa na zahradě a odpadá i kopání jámy.

Rodinné bazény Azuro De Luxe (od 6950 Kč) lze postavit na povrchu nebo částečně či úplně zapustit do země (i do svahu). Dovoluje to zcela unikátní konstrukce a použití mimořádně trvanlivých a speciálně protikorozně upravených materiálů. K dispozici jsou bazény kruhové a oválné v různých velikostech.

FOTO: MOUNTFIELD (3x)

Umístění bazénu má svá pravidla. Má se postavit na rovnou plochu bez trávy, štěrku, asfaltu anebo jiné směsi obsahující naftu. Správné umístění vyžaduje geotextilní podložku pod bazén, která zabraňuje poškození bazénové fólie plísněmi, protržením nebo prorůstáním trávy. Pokládá se na naprosto rovnou prosátou zeminu nebo písek.

Výhodné je, že nadzemní bazén postavíme s příchodem prvních letních dnů a na podzim ho stejně rychle a snadno uklidíme. Na výběr máme také produkty s železnou konstrukcí, které lze ponechat na zahradě celoročně. Zima ani výkyvy počasí jim nevadí.

Bazén Tahiti (24 990 Kč) patří mezi nejkvalitnější nadzemní bazény díky stabilní konstrukci, velkému prostoru na koupání i snadnému zprovoznění.

Proti zapuštěnému je koupě i provoz nadzemního bazénu nesrovnatelně levnější. Nejlacinější bazén pořídíme již od tisícovky.

Samozřejmě, že vždy záleží na vzhledu, velikosti a kvalitě. Vybíráme-li bazén na více sezón, vyplatí se kvalitní konstrukce.

Typy konstrukcí



Atraktivní a levné jsou bazény z trojvrstvé PVC fólie i s pohádkovými motivy, které si nejvíce oblíbily rodiny s dětmi. Stačí jen nafouknout horní límec a napustit vodou. Stoupající sloup vody bazén sám postaví.

Vypouštění zajišťuje vypouštěcí ventil. Tento typ zaujme jednoduchou montáží bez stavebních úprav a nízkou cenou. Nabízejí kartušovou i pískovou filtraci.

Bazény z vysoce kvalitního plechu, který je dále galvanizován a ošetřen antikorozním nátěrem, s mrazuvzdornou vnitřní fólií z měkkého PVC a schůdky. Bazény lze na zimu uložit nebo je zazimovat příslušným roztokem a ponechat venku. Na zakrytí bazénů se použije krycí plachta, která zabrání spadu nečistot.

Bazén Swing Oval (od 5840 Kč) se stabilní opěrnou konstrukcí sestavíme díky rychlospojkám, nafoukneme prstenec a začneme napouštět vodu s tím, že se stěny samy zvednou.

Samonosné bazény pro povrchovou montáž z trojvrstvého PVC s pevným vinylovým dnem. Stačí sestavit konstrukci a nadzemní bazén napustit vodou. Stoupající sloup vody bazén sám postaví. Díky pružné konstrukci je nadzemní bazén vhodný pro rodiny s dětmi.

Zajímavá je jednoduchá montáž a nízká cena. Bazény se dodávají včetně příslušenství, k němuž patří filtrační zařízení, schůdky z ocelové konstrukce s plastovými stupni, podložka pod bazén, krycí plachta, ruční vysavač a skimmer (sběrač hladinových nečistot).

Špičkou mezi povrchovými bazény jsou bazény s ocelovou obvodovou stěnou 0,4 mm, žárově galvanizovanou, s povrchem imitace dřeva a se vzpěrami vyznačujícími se pevností a stabilitou. Tyto bazény mají mrazuvzdornou vnitřní fólii z měkkého PVC. Dolní a horní upevňovací lišty jsou z plastu, boční vzpěry z plechu s ochranou proti korozi. Bazén nevyžaduje žádné velké stavební úpravy a jeho montáž je snadná.

Nafukovací vířivý bazén (od 9990 Kč) je přenosný a snadno sestavitelný, složený ze tří nafukovacích límců. Je ideální na zahradu, terasu i na chatu. Bazén nafoukneme vestavěnou elektrickou pumpou a napustíme ho vodou.

Zapojíme filtrační jednotku do elektrické sítě a pak už si jen užíváme masážní proudění vody a bublinky. Voda může být vyhřáta až na 40 °C.

Swim Spa, bazén s protiproudem (od 580 000 Kč včetně montáže, zprovoznění a zaškolení) je ideální variantou koupání na zahradě v jakémkoli ročním období. Bazén lze navíc ovládat inteligentní technologií i na dálku.

FOTO: WWW.USSPA.CZ

Také vířivky a účinky koupelí v nich pomáhají rychle zregenerovat duševní síly po vyčerpávajících dnech. Jsou blahodárné, protože během několika minut uvolňují svaly a celé tělo unavené po fyzické nebo psychické zátěži.

Populární je také společné posezení celé rodiny ve vířivých bazénech, při němž vzniká atmosféra plná pohody. Pro údržbu vody se doporučují kyslíkové dezinfekční tablety.

Klasická údržba bazénu



Jednou za týden kontrolujeme stav vody. Měříme pH a koncentraci dezinfekce, máme odměrky na testování. Podle spektra barev ubereme nebo přidáme chlor, a srovnáme výši ph + nebo – granulátem. Vysajeme bazén od nečistot.

Když voda v bazénu zezelená, nejčastěji se používá u chlorové chemie chock chlor, který vyhubí všechny řasy. Při aplikaci se nekoupeme.

Bazény GRE Pacific (od 13 700 Kč) zaujmou dekorem dřeva. Vyrábějí se v různých velikostech, a tak uspokojí jak majitele malých zahrad, tak i ty, kdo si rádi zaplavou.

FOTO: WWW.BAZENYSHOP.CZ (2x)

U bezchlorové dezinfekce existují také šokové dávky na zničení řas. V případě, že zničíme řasy, voda se zakalí. Pro vysrážení zákalu používáme vločkovač, který je k mání v obou sadách a zákal vysráží dolů.

Je lepší vodu udržovat průběžně než čistit zelený bazén, což stojí spoustu peněz.

Příslušenství



Nadzemní bazén vyžaduje geotextilní podložku, která zabraňuje poškození bazénové fólie plísněmi, protržením nebo prorůstáním trávy.

Bazény se pokládají na rovnou prosátou zeminu nebo písek.

Krycí plachta zabrání spadu nečistot do bazénu.

Bazény GRE Iraklion (od 13 700 Kč) ozdobí zahradu a zaujmou vzhledem kamene. K dostání jsou v provedeních kruh, ovál a ovál bez vzpěr.

Na výběr je množství příslušenství: elektrický ohřev vhodný pro bazény s kartušovou filtrací, solární ohřev pro napojení na pískovou filtraci, solární plachta pro udržení teploty vody v bazénu a zabránění odpařování chemických prostředků z vody (používá se bublinkami dolů), teploměry různých tvarů a velikostí, plovák na chlorové tablety a testery na složení vody, chemické přípravky chlorové i bez chloru na udržování čisté a nezávadné vody, různé síťky ke sběru nečistot ze dna nebo hladiny bazénu, ruční vysavače, různé sety příslušenství, pumpa na nafouknutí horního dílu bazénu.

Zastřešení bazénu



Chrání před teplotními změnami i před nečistotami, prodlouží koupací sezónu od jara do podzimu. Lze odsunout a koupat se pod širákem, usnadní údržbu bazénu, omezuje častou kontrolu vody.

Snižuje dávkování bazénové chemie, udrží stálou teplotu vody v bazénu i v noci, ochrání děti a zvířata před pádem do vody.

Přenosné zastřešení Azuro (od 13 900 Kč) chrání vodu před znečištěním a udržuje ji o několik stupňů teplejší. Díky jeho mobilitě je lze případně využít i jako krytý prostor po dětské hry během nepříznivého počasí nebo jako party stan.

Bezpečné okolí bazénu



Okolí bazénu má být protiskluzové, zastřešení nebo alespoň plachta zabrání vstupu malým dětem, ochranné hrazení či aquasenzor kombinovaný se sirénou sníží riziko utonutí.