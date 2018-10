Karolina Černá, Právo

Stavba se sedlovou křížovou střechou pokrytou šindelem je zasazena do strmého svahu. Rekonstrukce respektovala tradiční vzhled místních roubených domů, dům přitom splňuje všechny nároky na moderní bydlení.

K rekonstrukci byly využity lokální přírodní a ekologicky šetrné stavební materiály. Dům dýchá sám o sobě. Tepelnou ztrátou 6 kW ročně odpovídá kritériu pro nízkoenergetické stavby.

Přiznané zámkové rohové spoje v roubené části

Dřevěné okapy s originálními kovovými držáky

Co se změnilo

Z pohledu ze svahu je vidět v úrovni základů stavby masivní kamennou zeď. Původní přístup k domu byl totiž velmi strmý, a tak terénní úpravy směřovaly především k vyrovnání plochy v okolí domu.

Vznikla tak terasa před domem, která pokračuje odpočinkovým a okrasným prostorem na jižní straně. Úpravy byly nutné také kvůli instalaci nových rozvodů kanalizace, vody a elektřiny.

Srdcem domu je světnice v různých odstínech dřeva.

Křížovou střechu nově pokrývá drdlíkův šindel, který je z recyklovaného plastu. Šindele umožnily vyskládání úžlabí pro odvod vody ze střechy v místech, kde pronikají obě sedlové střechy. Vodu zachytávají poctivé dřevěné okapy, které drží stylové kovové držáky. Kvůli sněhovým podmínkám v horách má střecha strmý sklon 49°.

Původní roubená část byla na severní straně, což zvyšovalo tepelné ztráty domu. Majitelé roubenou část s velkým množstvím oken nově postavili na straně jižní, chtěli v ní mít prosluněnou světnici. K severu nyní směřuje zděná část stavby se sádrovými omítkami, v níž jsou provozní místnosti.

Skromnou kuchyňku odděluje od zbytku světnice barový pult z masivu.

Zvenku jsou viditelné masivní dřevěné trámy i jejich rohové spojení. Na povrchu stěn světnice je tzv. falešné roubení ze smrkových profilů a výplně ze směsi hlíny a slámy. Jeho výhodou je, že v porovnání s masivními trámy sesedá jen minimálně.

Místnosti a chytrá úložiště

Vstupní chodbička vede do světnice s krbovými kamny, která je srdcem domu. O světlo se v ní kromě tradičních okének starají řady stropních bodovek, decentně zabudované v dřevěném stropu mezi trámy. Každou řadu lze zapínat zvlášť podle potřeby.

Starý klavír a petrolejová lampa v hudebním koutku světnice

Ve světnici se spojují obývací a jídelní část s kuchyňkou. Z ní můžeme sestoupit do kamenného, chladného původního sklípku.

V podlaží i v patře jsou sociální zařízení a koupelna. Dřevěným schodištěm projdeme do patra s úložnými prostory ve střeše. Do jednoho vstupujeme po žebříku z podesty schodiště, druhý prostor je nad podestou, ale vchází se do něj z pracovny mezi ložnicí, koupelnou a dětským pokojem.

Dětský pokoj je zatím plný hraček, ve vestavěném patře bude později místo třeba pro spaní. Zajímavým doplňkem je okénko z dětského pokoje do chodby.

Vestavěné patro v dětském pokoji

V pracovně vzhledem k nasměrování k severní straně zůstala dvojitá okna. V ložnici je kromě dvoulůžka a skříně na míru infrasauna. Na útulnosti ložnici přidávají dřevěné trámy, okna vikýřů a šikminy obložené dřevem.

Pracovna s dvojitými okny a přiznanými krovy

Původní ráz interiéru

Všudypřítomné dřevo vidíme v přiznaných krovech, ve stěnách, ze dřeva jsou stůl a židle, z masivu kuchyňské pracovní desky i obložení digestoře.

Stěny světnice zdobí petrolejové lampy, na chodbě je lucerna. Také dveře svým vzhledem a kováním evokují staré časy.

Romantická ložnice

Dřevo a kámen slouží v koupelnách mj. k obložení vany, baterie, pro stůl s umyvadlem. Sprchový kout v patře je vytvořen z kamenné mozaiky.

V koupelně jsou dřevem obložené vana, baterie.

Ze dřeva je stůl pro umyvadlo i komoda.

V domě majitel místy využil původní staré trámy. Dřevo pravidelně ošetřuje přírodními oleji, aby si zachovalo kondici i kresbu.