Karolina Černá, Právo

Moderní vysavače nabízejí pohodlí, výkon i zdravý vzduch. Při jejich nákupu ale dáváme pozor, zda skutečně plní všechny funkce, které slibuje výrobce. Obvykle se totiž lákavé vychytávky vyskytují jen u některých, spíše dražších výrobků z produktové řady.

Ruční vysavač

Uplatní se především na malém prostoru v domácnosti a v autě. Při nákupu se zajímáme, zda je třeba v průběhu sání držet tlačítko chodu (z čehož bolí prsty).

Důležité také je, aby vysátá špína nezapadala do těla přístroje a abychom bez problémů zvládli odnětí sběrné nádoby a čištění přístroje. Ne u každého typu nás nadchne doba dobíjení v porovnání s dobou, po kterou můžeme vysávat. Některé typy zvládnou i mokré sání a nabízejí sadu praktických nástavců.

Cena levnějších typů ručních vysavačů, většinou akumulátorových, začíná na 500 Kč.

Podlahový tyčový vysavač

Jeho výkon odpovídá běžnému vysavači, lépe se s ním ale čistí závěsy a stropy. Jednotlivé typy se od sebe liší způsobem napájení a filtrací.

Tyčový akumulátorový vysavač Dyson DC62 si poradí s úklidem podlah i stropů a těžko dostupných míst. Cena 12 249 Kč

FOTO: DYSON

Většina přístrojů stojí i bez podepření, některé typy volbou nástavce změníme na leštič podlahy, jiné osvětlují vysávanou plochu, v dalších lze použít prachový sáček i sběrnou nádobu.

Cena startuje na částce kolem 1300 Kč, záleží na funkcích, jaké vysavač nabízí.

Robotické přístroje

Lidem s omezenou pohyblivostí se vyplatí investovat do robotického vysavače, ovšem nejlépe v případě, že domácnost má hladkou podlahu. Zejména levnější typy si málokdy poradí třeba s kabely, drobnými překážkami a jemným prachem na podlaze.

Dostane se pod pohovku i pod skříně na vyšších nohách (minimálně 10-15 cm), některé typy zvládnou i rohy místnosti a prostor těsně podél stěn. Při nákupu chtějme vědět sací výkon přístroje, nejlepší je nechat si přístroj předvést.

Díky přesné laserové navigaci se robotický vysavač bezpečně pohybuje v prostoru a spolehlivě přitom rozpozná překážky i stupně schodů. Snadno se dostane také do rohu místností. Základní cena 15 950 Kč

Příjemné na robotickém vysavači je, že stačí stisknout tlačítko a pustí se do úklidu, aniž bychom s ním manipulovali. Baterie dražších typů vydrží až tři hodiny, pak se přístroj sám zasune do nabíjecí stanice. Vysavač lze načasovat tak, aby se sám v konkrétním čase pustil do práce. Díky čidlu se dražší přístroj orientuje v prostoru, překonává i prahy, pojistka zabrání pádu v případě, že dojede na konec podesty schodiště.

Cena se pohybuje od 1700 Kč až do 15 000 Kč. Na trhu jsou ale i dražší modely.

Centrální vysavač

Výrazně usnadní úklid ve vícepatrových domech. Centrální vysávací jednotka je umístěna v garáži, dílně nebo v technické místnosti. Ve stěnách domu nebo v podlaze jsou pak uložené hladké plastové trubky.

V každém podlaží domu je jedna vysavačová zásuvka (nebo i více). Jedinou součástí, s níž pracujeme, je lehká vysávací hubice (až 10 m dlouhá), kterou vytahujeme ze zdi.

Centrální vysavače převyšují sací výkon běžných přenosných vysavačů (díky konstrukci turbíny, ne za cenu vyšší spotřeby energie), nevíří prach a alergeny.

U centrálního vysavače porovnáváme sací výkon, průtok vzduchu a sací podtlak v kontextu s cenou. Rozdíl v ceně může být třeba 1000 Kč, a můžeme za něj pořídit výkonnější stroj s delší zárukou.

FOTO: HUSKY

Cena za sací jednotku je 15-20 000 Kč. Za příslušenství zaplatíme 3-5000 Kč, podobně jsou na tom rozvody. Na druhou stranu výrobci minimalizují cenu za montáž a někteří na vysavačovou jednotku nabízejí záruku 25 let, na příslušenství a hadice pak 5 let.

POZOR! Vyhláška EU zakázala od 1. září 2014 vyrábět vysavače s příkonem nad 1600 W. Od roku 2017 se přestanou vyrábět ty s příkonem nad 900 W. Zároveň budou vysavače povinně označeny energetickými štítky.