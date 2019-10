Pes bez obojku jako by ani nebyl

Obojek je přitom to, co by pes měl mít ve své výbavě prakticky od narození. Někteří chovatelé dokonce označují svá štěňata po porodu speciálními obojky, aby je od sebe rozeznali. I když máte velký pozemek, na kterém pes bude žít a bude tam stále na volno, i tak by měl být na nošení obojku zvyklý.