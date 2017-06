Co je potřeba udělat, abychom byli spokojeni s nátěrem? Použít správnou barvu, zvolit vhodné pracovní pomůcky a pustit se do práce ve vhodný čas. Tedy vysledovat, jaké bude počasí. Důležité je to zejména u vodou ředitelných nátěrových hmot.

Při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti barva totiž zasychá mnohem pomaleji. Na slunci se naopak nestačí vytvořit dokonalý film a barva se lepí už na štětec. Za dobrý kompromis se považuje teplota nad 10 °C a polojasno.

Tipy pro úspěšný nátěr

Nátěrové hmoty na kov neředíme. Vzniká pórovitý povrch náchylnější ke korozi. Platí to hlavně pro vodou ředitelné barvy.

Při natírání dávejme pozor na příliš silné vrstvy, důležité je proschnutí, aby později nedošlo ke zvrásnění povrchu. Základové barvy raději nanášíme štětcem. Zejména u členitých trubkových konstrukcí dochází při nástřiku k velkým ztrátám materiálu.

Nátěry kovů provádíme neředěnou barvou ve dvou vrstvách, a to po zaschnutí základního syntetického nebo vodou ředitelného antikorozního nátěru.

Nátěrové hmoty různých typů nemícháme: výsledná barva by nemusela vůbec zaschnout.

U rychleschnoucích barev se často doporučuje aplikace nastříkáním.

Volba štětce

Štětce se vyrábějí se 100% obsahem štětin nebo ve směsích štětin, žíní, případně umělých vláken. Mistři lakýrníci si nejvíce cení štětce s obsahem kvalitních přírodních štětin, neboť jsou pružné a výborně zadržují barvu. My si vystačíme se štětci ze směsi štětin a syntetických vláken.

Základní antikorozní barva je určena speciálně na železo a ocel do vnitřních i venkovních prostor. 750 ml vystačí na 6 až 7 m2. Cena od 278 Kč/l

Na nanášení vodou ředitelných barev jsou vhodné ploché štětce, barvy rychle zasychají a lehce se roztírají. Štětce zabírají větší plochu, obvyklá je šířka 25 až 89 mm.

Pro pomalu zasychající nátěrové hmoty (fermežové, olejové, syntetické) jsou určeny kulaté štětce. Prodávají se v různých velikostech (průměrech) označených čísly. Pohybují se od č. 4 do č. 25. Průměr hlavy štětce od 8 do 39 mm.

Pro nátěry špatně přístupných míst jsou vhodné tzv. zároháky. Jsou ploché, zahnuté v úhlu asi 45°. Nejčastěji se objevují v šířce 25 až 76 mm.

Znovuzrozená plechová střecha

Plechové střechy na starších domech se vyskytují hlavně v horských oblastech. Plech je totiž odolný materiál, zvládne výkyvy počasí, nenasákne vodu. Výhodou jsou rovněž nižší pořizovací náklady, snadná montáž, lehkost materiálu, který neohrozí statiku domu.

Na jaře, po první návštěvě chalupy, možná zjistíme, že střecha vykazuje značné opotřebení. A rozhodneme se ji v létě zrenovovat. Jak začít? Zapůjčíme si vysokotlaký čistič a nejdříve ji zbavíme mechů, lišejníků, sazí, koroze, mastnoty a jiných nečistot.

Základní vodou ředitelná antikorozní barva je určena k nátěru kovů. Podklad chrání a má výbornou přilnavost.

Pak odstraníme staré nesoudržné nátěry, případně zbrousíme zkorodovaná místa. To lze provést ručně s drátěným kartáčem nebo strojově elektrickou bruskou či vrtačkou s drátěným kotoučem.

Pro samotné natírání se nabízí několik možností. Očištěnou, suchou a odmaštěnou střechu natřeme nejprve jedním či dvěma antikorozními nátěry. Pak použijeme vhodnou vrchní barvu podle odstínu. Mezi jednotlivými nátěry dodržujeme šestihodinový odstup.

Lignofix Email nanášíme válečkem, štětcem nebo stříkáním na suchý, čistý a dokonale odmaštěný povrch.

Druhou možností je použít tzv. jednošichtovku, poznáme ji v obchodě podle označení plechovky 2 v 1. Tato barva se nanáší bez předchozího základního nátěru, funguje hned jako vrchní. Použijeme ji ve dvou až třech vrstvách. Nebojme se, poskytuje dostatečnou ochranu proti korozi.