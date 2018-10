Karolina Černá, Právo

Bezpečný spánek

V blízkosti dětské postele nenecháváme hořící svíčky a hřející světelné zdroje - zejména ne u dětí, které vyžadují během spánku lehké přítmí.

Nehřejivá stolní lampa. Vypínač světélkuje, takže ho ve tmě snadno najdeme. Cena 399 Kč.

U patrové postele dbáme na bezpečný žebřík, postel můžeme opatřit zábranou. Přenosné zábrany instalujeme nejlépe v místě horní poloviny těla dítěte. Zábrany se nejčastěji vyrábějí z kovové konstrukce, mají polohovací mechanismus.

Zábranu výrobce dodává ve 2 výškách (23 cm a 32 cm). Je vyrobena z litého plexi (Plexiglas) s pískovaným designovým povrchem ve fialové, zelené, modré, červené nebo oranžové barvě. Cena 2179 Kč.

FOTO: MYHM

Rizika v prostoru

Rozkládací ohrádky vytyčí prostor batoleti pro lezení. Ohrádka zatarasí balkónové dveře nebo krbová kamna. K volnému, bezpečnému pohybu přispěje branka instalovaná ve dveřích místnosti, nebo při vstupu na schodiště.

Branky jsou nenápadné, vyrábějí se z průhledných materiálů. Většinu typů roztáhneme na více rozměrů, snadno je složíme.

Lamelová zábrana Guard Me značky Baby Dan se snadno instaluje, po odblokování se automaticky otevírá. Ideální do úzkých otvorů od 55 cm, s prodloužením ji lze použít až do 113 cm širokých dveří či schodů. Výška 71 cm. Cena 1930 Kč.

FOTO: SLŮNĚ CZ (3x)

Bezpečná podlahová krytina neklouže, v opačném případě dáme dítěti bačkory či ponožky s brzdnou gumou na chodidlech. Koberec volíme zátěžový s krátkým vlasem (max. 1 cm), kusový podložíme protiskluzovou podložkou.

Jsou-li součástí dětského pokoje schůdky, opatříme je brzdnou páskou, neklouzavým povrchem.

Uzávěr klíče ve dveřích značky Baby Dan nedovolí dítěti odemknout dveře. Cena 199 Kč.

FOTO: NEMLUVŇATA CZ

V zápalu hry se děti snadno zraní o rohy nábytku, mohou na sebe i převrhnout skříň. Na rohy nábytku ve výšce dětské hlavy umístíme speciální krytky.

Skříně, monitor opatříme pásem proti překlopení, který připevníme k zadní straně zařízení a ke zdi, u televize k zadní hraně nábytku, na kterém stojí. Spodní část noh stolu a lehčích stoliček opatříme gumou, která jejich pohyb po nárazu zbrzdí.

Chrániče rohů sníží nebezpečí úrazu dítěte, které by se mohlo poranit o ostré hrany stolů nebo skříní. Velikost 60 x 60 x 60 cm za 149 Kč/8 kusů.

Použijeme-li speciální uzávěr klíče, zabráníme dítěti, aby si samo odemklo dveře. Pohne sice uzávěrem, ale klíč se otočí pouze navenek, v zámku zůstane ve stejné pozici.

Bezpečnostní pásy od Baby Danu chrání dítě před převržením ploché televize. Pásy jsou nastavitelné, upevníme je i na skříně. Cena 169 Kč.

Díky mechanismu dvojitého zamykání mohou dospělé osoby bez problému použít zámek stisknutím a otočením uzávěru, který vyhovuje většině typů klíčů od domu.

Protiskluzová podložka pod koberec ho udrží na místě. Snižuje tak nebezpečí uklouznutí a ulehčuje vysávání. Cena 179 Kč.

Okna pod kontrolou

Riziko pádu z okna snížíme na minimum zarážkami fixujícími pootevřené okno. Dítě ho nemůže otevřít ani si skřípnout prsty. Do posuvných oken i dveří instalujeme zarážky znemožňující jakoukoli manipulaci do boku.

Od loňského září platí nová norma upravující zajištění bezpečnosti dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách, které se mohou tvořit u ovládání vnitřních žaluzií.

FOTO: ISOTRA

Při nákupu stínicí techniky do dětského pokoje sledujeme u výrobku splnění tří ČSN EN norem, které platí od 1. 9. 2014. Hlavní je ČSN EN 13120 upravující zajištění bezpečnosti dětí před uškrcením ve smyčkách, které se mohou tvořit u ovládání vnitřních žaluzií.

Jaká je třeba sledovat rizika? Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek. Šňůry proto odstraníme z dosahu malých dětí, nesplétáme je dohromady a ujistíme se, že nejsou zkroucené a nevytvářejí smyčku.

Zajištění okna zarážkou brání jeho plnému otevření. Cena 149 Kč.

Všechny výrobky interiérové stínicí techniky instalované v místech, kde se předpokládá výskyt dítěte ve věku 0-42 měsíců, musí mít od 1. 9. 2014 ochranné prvky a označení s varovným upozorněním jak na samotném výrobku, tak na jeho obalu, a to v českém jazyce.

Pozor na prstíky

Na zásuvky dáme speciální krytky, takže dítě nemá šanci do nich strčit vodivé věci.

Skříňky a zásuvky, v nichž by si mohlo skřípnout prst, ošetříme pojistkami.

Bezpečnostní zarážka zabrání dítěti v přístupu k nevhodnému obsahu zásuvek a skříněk. Cena 79 Kč/5 kusů.

Ochrana zásuvky chrání před zasažením elektrickým proudem. Je určena do standardních elektrických zásuvek se zemnicím kolíkem. Cena od 59 Kč.

FOTO: CANPOL BABIES

Univerzální pojistky dvířek se dají umístit i na dvoukřídlé dveře. Použít můžeme zarážky z pružné pěny, které se nasadí na okraj dveří. Dveřní panty přikryje samolepicí zábrana připevněná na veřejích. Vydrží na místě po dlouhou dobu.

Zarážka dveří je udrží otevřené - rychlý a snadný způsob, jak zabránit přivření dětských prstíků do dveří. Cena 149 Kč/2 kusy.