Slyva Svobodová, Právo

Investovat do nové koupelny má smysl, protože je to místo, kde by se nám mělo líbit. Zkušený kutil si troufne na rekonstrukci sám, ale většina z nás si pozve odborníky. I tak je dobré vědět, jakými pravidly se při pokládce máme řídit, jaké vybírat materiály, jaké postupy dodržovat. Budeme tak mít lepší kontrolu nad kvalitou prováděných prací.

Cena za dlaždici či obklad se odvíjí od velikosti a typu provedení. Obecně začíná na 250 Kč/m².

Správně položit dlažbu a obklad v koupelně vyžaduje zručnost a zkušenosti. Spáry musí přesně navazovat, důležitý je i co nejmenší prořez.

FOTO: Grund

Výběr obkladu a dlažby



Koupelna je poměrně malá místnost – obklady tudíž volíme spíše světlé, protože tak opticky rozšíříme prostor. Barevnost a styl podtrhneme zdobnou listelou nebo řadou designově sladěných dlaždic.

Nikdy neuděláme chybu pouze s bílým obkladem, protože je neutrální a skvěle se s ním kombinují veškeré textilie (sady barevných ručníků), ale i materiály, jako jsou dřevo, kov, sklo.

Moderní styl dává přednost velkoformátovým dlaždicím a obkladům, velikosti 15x15 cm je dávno odzvoněno. Dnes frčí délky 40, 60, 80 cm nebo dokonce i rozměr 3x1 metr při síle 3 mm. Přesto do menší koupelny volme raději menší rozměry. Trend „big“ (velké formáty) má své přednosti, ale i zápory.

Plusem velkých ploch je lepší údržba a méně spár, v nichž se drží plísně a nečistoty. Na druhé straně velkoformátová dlažba a obklady jsou mnohem náročnější na rovnost podkladu (všichni víme, jak křivé jsou zdi!), ale i na kvalitu použitých penetrací, lepidel a spárovacích hmot.

Dlažba v koupelně musí být protiskluzná, protože ve sprše se pohybujeme bosí a uklouznout není problém. Údržbu provádíme běžnými čistidly do koupelny, vyhneme se pouze abrazivním směsím.

FOTO: Sanitec

Obklady a dlažbu se vyplatí nakupovat do zásoby, i když spotřeba materiálu s prořezem vychází méně. Doporučuje se přikoupit zhruba o 10–15 % materiálu více: může se při dovozu či pokládce nebo kdykoliv později rozbít a pak je téměř nemožné sehnat stejný vzorek.

Vhodnější je rovněž nákup materiálu v kamenném obchodě, kde si ho můžeme dobře prohlédnout, vyskládat několik řad na podlahu a zjistit, jak vypadá ve větší ploše. Ve chvíli, kdy chceme kombinovat více odstínů, zjistíme přesnou tloušťku materiálů, aby nebyly rozdílné a dobře se k sobě skládaly.

Dbáme na protiskluznost dlažby, protože třeba ve sprše se pohybujeme bosí. Nasákavost v interiéru není tolik podstatná (v koupelně vhodná nad 10 %), stejně tak odolnost vůči opotřebení označená jako otěruvzdornost.

Mozaika v podobě obkladu patří hlavně do menších koupelen. Když kombinujeme více materiálů, zjistíme si přesnou tloušťku obkladu i dlažby, aby nebyly rozdílné a dobře se skládaly.

FOTO: Jika

Přípravné práce



Dobrý výsledek se dostaví, když nepodceníme přípravu. Vždy se vyplatí udělat si tzv. kladečský plán a správně si vyměřit prostor. Také překontrolujeme dodané zboží, zda sedí odstínem, rozměrem a je z jedné dodávky.

Původní obklady jsou odsekané, prostor vyčištěný od prachu a my začneme s tzv. penetrací. Penetrace je tu od toho, aby snižovala a sjednocovala savost podkladu. Penetrační nátěr volíme podle druhu a stavu podkladu: na běžné savé materiály, jako je beton nebo cement, je vhodný univerzální nátěr.

Před pokládkou provedeme penetraci, která sníží a sjednotí savost podkladu. Dlažbu a obklad pak lepíme tmelem, který se nanáší speciálním hřebenem s oblými zuby.

FOTO: OBI

Stejně tak je zásadní použití správného lepicího tmelu (výběr ovlivňuje, zda je dlažba slinutá, nasákavá, zda pod ní bude podlahové vytápění či nikoliv, podklad beton nebo dřevotříska).

Oblíbená jsou tekutá rozlivková lepidla, protože se při správné konzistenci a množství pěkně rozlijí po celé ploše a nikde nevzniknou nežádoucí dutiny. Lepidla se nanáší hřebenem s oblými zuby, jinou výšku hřebenu pro nanesení množství lepidla potřebuje mozaika, jinou zase velkoformátová dlaždice.

Jak probíhá pokládka

Dlaždice se kladou od prostředka, aby nebyl u jednoho kraje ořez menší než 10 cm, což se může stát při lepení zleva doprava a naopak. V pokládce je jisté mistrovství, protože všechno musí sedět na milimetry a přesně lícovat. Například spára u dlažby v koupelně musí po otevření dveří přesně navazovat na spáru v chodbě, spáry samozřejmě přesně navazují i směrem od stěny k podlaze a obráceně. Důležité je snažit se o co nejmenší prořez.

Při nákupu materiálu počítejme s prořezem, nechtěným rozbitím a přikupme o 10–15 % obkladu více.

FOTO: OBI

Práci odborníkovi ulehčíme, když neusadíme před pokládkou obkladu do koupelny vanu a jinou sanitu. Je to překvapující, ale podle slov firem se to i někdy děje. Pak je těžké vytvořit hezký obklad! Je chytré mít i přesně rozmyšlenou elektroinstalaci (kde budou nové vypínače, zásuvky).

Po vytvrdnutí lepidla (cca 24 hodin) začne spárování – vyplnění mezer mezi jednotlivými obklady a dlaždicemi spárovací hmotou. Na výběr je 25 odstínů, tedy nejen šedá. Hmota má i další prima vlastnosti: je odolná vůči plísním, má sníženou nasákavost, je flexibilní.

Jestliže chceme vytvořit v koupelně jednotný efekt, použijeme spárovací hmotu (nejčastěji na bázi cementu) v barvě obkladu a dlaždice, pro zdůraznění spáry pak kontrastní odstín. Na odstranění zbytku spárovací hmoty použijeme kuchyňský ocet, který si poradí i s vodním kamenem. Běžný úklid stěn a dlažby zvládneme s přípravky do koupelny, na plísně a nečistoty ve spárách zabere stoprocentně savo.

Po vytvrdnutí lepidla následuje spárování, kdy se mezery mezi obklady vyplní spárovací hmotou.

FOTO: OBI