Zahradní království zpěváka Dalibora Jandy

„Zahrada je už několik let moje radost i starost. Ženský k tomu nemívají vztah. My chlapi pro to máme větší cit,“ směje se náš hrdý průvodce a nadšeně dodává: „A především baví mě i kytky! Každý týden je hnojím. Vyrůstal jsem na Moravě a měli jsme tam zahradu čtyři a půl tisíce metrů čtverečních. Když jsem chtěl jít s klukama ven, tak jsem napřed musel natrhat maliny, posbírat jablka, pohrabat trávu... Táta říkával: Nikde nejdeš, dokud to neuděláš. Když jsme si u nás s kamarádama udělali klubovnu jako Rychlé šípy, tak nám tam táta dal prase,“ směje se dnes nadšený zahradník.

„Ale pak už jsme ve sklepě začali zkoušet bigbít. To jsem chodil čtyři roky v Hranicích do hudebky a paní profesorka nás moderně učila i písničky, které mě bavily...“

„Než odešel do Ameriky, tak jsme se nepotkávali. Jednou ale byl s Olinkou i tady u nás na zahradě, tak jsem na to zavzpomínal a oni mi zase řekli, že si do Ameriky nechávali posílat moje alba. To mi udělalo radost a přišlo mi to po letech jako zvláštní propojení...“