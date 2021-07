Notový dům Ladislava Kubeše

„Od té doby, co jsem odešel z Národního divadla do důchodu, již má ode mě klid. Ale můj nástroj měl mimo jiné i tu výhodu, že jsem v orchestřišti seděl výše než kolegové, a tak jsem si tipoval hudebníky, kteří by se mnou mohli hrát i ve Veselce,” usmívá se absolvent konzervatoře, dnešní kapelník a mimoděk tak potvrzuje vyhlášenou hudební kvalitu a virtuozitu svého souboru. Festival dechových hudeb se zahraničními hosty a téměř třicetiletou tradicí – Kubešova Soběslav – by letošního léta už snad zase mohl být. „Ale zahraniční kapely tentokrát nepřijedou a já sám si nejsem jistý, jak to dopadne. Ovšem pořadatelé zájem mají.”

„Dům je postavený celý nový. Na pozemku byl předválečný domek, ale po zkušenostech při několika rekonstrukcích na chalupě, kde stále musíme vycházet z původního uspořádání, jsme se rozhodli domek zbourat a postavit od základu nový. Paní architektka dostala úkol, aby novostavba zapadala do zdejší zástavby, a v podstatě kopírovala svým vzhledem původní stavbu,“ dodává Ladislav Kubeš. Kapelníkem Veselky je už čtyřicet let, vydavatelem třicet, a tak je i jeho kancelář, vedlejší domek s pokoji pro hosty, tak trochu i muzeem.

Vstupy na zahrádku francouzskými dveřmi lákají k posezení pod pergolou obklopenou vzrostlými stromky a keři. Ale o praktičnosti našich hostitelů, vyznavačů chalupářského života, svědčí i poměrně velká plocha pokrytá dlažbou. Sekáním trávníku se tu čas netráví. I vzdušný a prosvětlený interiér je v přízemí prakticky a moderně (včetně lesklých krbových kamen) a bez zbytečného nábytku zařízen k pohodlí našich hostitelů. To ale neznamená, že by tu nebyly zdobné předměty umocňující útulnost domova.

Zadání znělo: vyznání jižním Čechám. („Kolem jsou tiché lesy, malebná údolí též, rybníky tolik vábné ve světě nenajdeš. / Z hor potůčky a řeky po vlnkách nesou vzkaz všem, by měli rádi na věky tu svoji českou zem.“) Ladislav Kubeš si na nedostatek práce nemůže stěžovat ani v tomto období – připravuje vydání nahrávek připomínajících čtyřicátiny Veselky. Do kanceláře to z pohodlí domova opravdu nemá daleko a nebyl by to on, kdyby s lišáckým úsměvem nedodal: „Už od jedenácti vždy čekám, až mě manželka zavolá k obědu.“