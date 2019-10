Architektka při úpravě bytu vsadila na design

„Nábytek, postel a komody s nočními stolky jsme doplnili policemi nad postelí. Ostatní úložné prostory vyřešila šatna, díky které mohl zůstat pokoj vzdušný. Postel s hluboce podsazeným soklem působí, jako by se vznášela nad zemí.”

Majitelka se do tapety zamilovala s tím, že ví, pokud jí přestane „bavit“, není velký problém ji nahradit jinou či pouze výmalbou/stěrkou a vyměnit pár kousků doplňků a pokoj bude vypadat jinak. To by třeba s barevně výraznou kuchyňskou linkou šlo hůř a za jiných finančních nákladů.