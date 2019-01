Novinky

Rekonstruovaný byt, který jsme navštívili, se nachází v přízemí panelového domu konstrukčního systému T06B v Plzni na Borech, dům byl vystavěn v letech 1967-1968.

Příčný konstrukční systém domu má panely v osové vzdálenosti 3,6 metru. Byt měl původní dispozici 2+1 a užitnou plochu 48 m2.

Původní stav bytu

Dispozice bytu měla neprosvětlenou a úzkou vstupní chodbu, do které vedly patery dveře – z uzavřené kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, odděleného záchodu a koupelny.

Většina příček byla vyzděna z dutinových cihel-příčkovek, příčka oddělující vstupní chodbu a obývací pokoj byla betonová o tloušťce asi 8 cm s výstužnou „kari“ sítí.

Několik slov k původnímu stavu

V obývacím pokoji byly položeny původní dřevěné vlýsky, ty byly ale zvlněné, uložené pouze volně na lehčených vláknitých deskách typu „hobra“ a térovém papíru. Ložnice měla položené linoleum na betonové mazanině, ostatní místnosti v bytě byly opatřeny dlažbou.

Byt je nad nezatepleným suterénem, podlahy jsou poměrně chladné. Koupelna, toaleta a kuchyně byly obloženy klasickým obkladem 15x15.

Nový stav bytu

Svislý rozvod topné vody prochází celým domem v místě koupelny, při vybourání příček je tato stoupačka vlastně „uprostřed bytu“ a do velké míry limituje dispoziční možnosti návrhu rekonstrukce. Vnitřní rozvody elektro, vody a topení byly v původním stavu.

Smysl rekonstrukce

Dům má nové společné rozvody – stoupačky, je zateplený kontaktním zateplovacím systémem, má přibližně deset let stará plastová okna.

Zajímavý průhled rekonstruovaným bytem

„Smyslem rekonstrukce byla celková fyzická i morální repase bytu v oblíbené plzeňské lokalitě a nabídnutí bytu jako kvalitního nájemního s osobností. Vybourali jsme keramické příčkovky toalety, záchodu a kuchyně. Před vybouráním betonové příčky oddělující obývací pokoj a chodbu jsme museli strop podstrkovat, konstrukčně se jedná o ztužující příčku panelového systému," vysvětluje architekt Tomáš Král ze skupiny architektů a designérů s názvem ArchitectureMade.

Vytvořený prostor působí velkoryse

V bytě se otevřel velký prostor na celou šíři paneláku s výhledem do stromů na obou stranách domu. V prostoru zůstaly pouze stoupačky jádra a stoupačky topení.

Průhled bytem na obě strany chtěli architekti zachovat, prostor totiž působí velkoryse. Betonovou příčku vzhledem k umístění bytu v přízemí nebylo možno ponechat zcela bez náhrady.

Kuchyňská linka plně dostačuje.

„Podle statického posudku jsme nahradili pilíře při panelové zdi zdivem Ytong tloušťky 250 mm a systémovým překladem Ytong délky 2750 mm. Vstupní prostor ztratil charakter chodby, nově vzniklý rám umožňuje příčný průhled obývacím prostorem a kuchyní. Vzdušný, velkorysý pocit oproštěný od stísněného pocitu panelákové vstupní chodbičky,” doplňuje architekt.

Posuvné dveře do ložnice

Byt tím samozřejmě ale přišel o běžné zádveří. Vzhledem k velikosti a typu bytu navrhli architekti koupelnu společně se záchodem, byt bude obývat jedna až dvě osoby.

Ložnice s úložnými prostorami a zajímavě řešeným věšákem na šaty

Nově navržená koupelna zabírá o trochu menší půdorys než původní dvě oddělené místnosti, ponechává větší prostor ve vstupu do bytu a kuchyni. Ložnici ponechali bez velkých konstrukčních zásahů. Původní byt měl kromě vstupních další patery dveře, nový půdorys má pouze dveře do koupelny a posuvné dveře do ložnice.

Jádro koupelny architekti vyzdili z běžných příčkovek Ytong síly 100 mm, v kuchyni při příčné panelové stěně navrhli přizdívku z Ytongu 75 pro snadný rozvod médií v kuchyni – snadné zasekání elektro a vody do pórobetonového zdiva.

Přiznání betonu

„Byt jsme chtěli rekonstruovat jako přiznaný betonový a panelový, bez použití sádrokartonu a jakéhokoli materiálu, který by se snažil o vyznění rekonstrukce typu ´vůbec nevypadá jako panelák´. Pomocí běžné flexy opatřené drátěným kotoučem jsme odřeli stěny ve velké části až na beton.

Původním záměrem bylo ponechat přiznaný beton ve větší míře. Při realizaci na nás množství betonových ploch ale působilo dojmem, že je to příliš, hlavně stěny měly povrch ve velmi špatné kvalitě, daleko od představy pěkného pohledového betonu," vysvětluje architekt.

Stěny, které architekti ponechali v původním stavu, tedy betonové, omyli a jednoduše ošetřili velmi naředěnou běžnou stavební penetrací tak, aby při otěru nezanechávaly cementový prach.

Ostatní stěny mají povrch v běžném provedení flexibilního lepidla, jemnozrnného štuku 0,5 mm a jsou bíle vymalované. V místě styku panelů je do lepidla vložena perlinka zamezující vznik prasklin.

Byt oživují zajímavé obrazy.

Nové interiérové prvky jsou vloženými „objekty“ z broušených OSB desek. Ve vstupním prostoru podél nového rámu navrhli architekti velkou vestavěnou šatní skříň, celý objem toalety s koupelnou a kuchyně je obložen výše zmíněnými deskami.

V tomto místě jsou desky na pórobetonovou příčkovku lepené lepidlem typu „mamut“. Dveře jsou v rovině obkladu, otevírají se malým koženým proutkem.

Velká knihovna

Do obývacího prostoru je vestavěna velká knihovna a skříň, narážka na původní obývákové stěny.

Kuchyně je třikrát lakována, za kuchyňskou deskou je drátosklo chránící OSB desky. Do ložnice je vestavěna velká otevřená šatní skříň podobná knihovně v obývacím prostoru. Ložnice je oddělena od zbytku bytu posuvnou příčkou z borovicové překližky síly 18 milimetrů.

Velkoryse řešená knihovna s kaktusy a vázou po babičce

Všechny vnitřní rozvody jsou nové. Rozvody umístěné v nové vestavbě koupelny a kuchyně jsou běžné skryté, zasekané do pórobetonových příček. Osazení elektro v této části je bílé plastové od firmy ABB.

Rozvody elektřiny ve zbytku bytu jsou přiznané, všude vedené po povrchu v ocelových zinkovaných trubkách Kopos. Průmyslové krabičky, spínače, zásuvky. Velké LED žárovky nejsou opatřeny stínidly.

V koupelně je použito „sklepní světlo“ s kovovým chráničem. Odvětrání z digestoře v kuchyni je provedeno viditelnou vzduchotechnickou rourou zavěšenou na závitových tyčích. Radiátory jsou v celém bytě nové, v obývacím pokoji a ložnici jsou kryté OSB deskou.

Využít se dá všechno

„V části s obývacím prostorem, koupelnou a kuchyní jsme museli vybetonovat nový betonový potěr, vzhledem k malé konstrukční výšce vrstvy jsme použili beton se skelnými vlákny namísto betonu s výztuží s kari sítí, v ložnici jsme zachovali původní betonovou mazaninu. Celý prostor byl vylit samonivelační stěrkou. Vstup, koupelna a kuchyně jsou opatřeny epoxidovou stěrkou.

Obývací části bytu mají podlahu z lepených OSB desek, broušených a opatřených čtyřmi až pěti vrstvami polyuretanového, vodou ředitelného laku. Vestavěný nábytek je doplněný jednoduchými detaily ze zbytků stavebních materiálů použitých především při rekonstrukci tohoto bytu. Například šatní tyče v ložnici jsou ze zbylých trubek elektro rozvodů zavěšených na závitových tyčích," vysvětluje architekt.

Koupelna s originálně řešeným umyvadlem

Představa byla nabízet byt k nájmu kompletně vybavený, včetně nábytku, základního ložního prádla až po ručník. Zařízení nábytku je směsí repasovaného původního dobového nábytku z tohoto nebo jiných bytů a nábytku nového nebo málo použitého.

Jídelní stůl v obývacím prostoru má konstrukci z jeklů čtvercového průřezu 25 mm, je na něm položena několikrát lakovaná borovicová překližka – stejná jako je použita na posuvnou příčku. Populární „tramvajové“ židle značky Vertex z tramvají T53 jsou původní, pouze přeleštěné v červené barvě.

Stolek zasunutý v knihovně se stejnou konstrukcí jako jídelní stůl je možné použít pod televizí, nebo se na něm dá sedět, případně ležet. Příjemná designové sofa tmavozelené barvy je z bazaru. Křeslo typu Acapulco je vlastní výroby architektů, svařené z rotorů betonářské výztuže a vypletené plastem dovezeným z Mexika. Vše doplňuje několik kaktusů a váza po babičce.

Prostor obohacují originální obrazy

Do sprchového koutu je vložen dřevěný rošt. Koupelna je obložena na celou výšku tyrkysovým obkladem Rako 15x15 téměř identickým, jako byly původní obkladačky. Stolek pod umyvadlo je tvořen deskou z vodovzdorné překližky na kovovém černém rámu. Lůžko je ze slepené překližkové desky položené na několika dílech ztraceného bednění.

V bytě je několik soudobých obrazů od Pavla Trnky a Josefa Sedláka. Vstupní dveře do bytu jsou původní. Z vnitřní strany je na nich malba – půdorys sídliště Bory.

Celkové náklady na rekonstrukci včetně vybavení kuchyně, zařizovacích předmětů a nábytku byly přibližně 580 000 Kč.

Tomáš Král

Po absolvování Fakulty architektury pražského ČVUT v roce 2009 pracoval několik let ve Švýcarsku a Mexiku. V posledních letech žije střídavě v Plzni a různých městech v Mexiku. Zabývá se návrhy a realizací menších staveb. Zkušenost ze Švýcarska ho ovlivnila v pohledu na kvalitu veřejného prostoru, uměřenost staveb a důležitost korektních vztahů. Zkušenost z Mexika spatřuje ve vnímání důrazu na řemeslné provedení staveb a jejich detailů. Vyrábí nábytek a příležitostně se věnuje vizualizaci architektury.