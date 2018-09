Zboží.cz

Pokud patříte mezi nadšence, kteří zavařují od jara až do podzimu prakticky cokoli, co jim přijde pod ruku, pak se vám určitě vyplatí pořídit si šikovný a výkonný zavařovací hrnec. Doby, kdy naše babičky zavařovaly v hrnci prádelním, do kterého vložily mřížku či utěrku, aby se sklenice nedotýkaly dna, jsou totiž dávno pryč.

Na zavařování třešní, meruněk, švestek, ale také třeba okurek nebo nakládání hub či masa a dalších darů přírody máme k dispozici modernější pomocníky. Jaký zavařovací hrnec ale vybrat?

Pomocník k nezaplacení

Stále oblíbenější jsou především pro svou praktičnost a snadné ovládání elektrické zavařovací hrnce. Můžete je používat prakticky kdekoli, kde máte přístup k elektrické zásuvce (to oceníte třeba na chatě, kde nemáte klasický sporák), navíc je využijete i jinak než jen na zavařování – skvěle totiž poslouží například na zahradní party pro servírování teplých pokrmů či nápojů (polévka, čaj, grog apod.), v některých modelech navíc pohodlně uvaříte například polévky, omáčky nebo guláš.

Na trhu najdete dva typy hrnců – elektrické nerezové zavařovací hrnce a jejich levnější „kolegy“ ze smaltu. Nespornou výhodou těchto spotřebičů je regulátor teploty a termostat, který sám pohlídá, aby se zavařované potraviny konzervovaly při určené teplotě. Tím odpadá neustálé kontrolování teploměru při klasickém zavařování na plotně. Většina modelů disponuje rovněž časovačem, který vás po stanovené době zavařování upozorní na konec procesu.

1. Severin EA 3658, od 2 299 Kč

2. Rommelsbacher GA 1700, od 3 999 Kč

3. Clatronic EKA 3338, od 1 950 Kč

4. Concept ZH – 0020, od 1 960 Kč

5. Guzzanti GZ183, od 1 699 Kč

6. Sencor SPP 2100WH, od 1 550 Kč

Elektrické zavařovací hrnce jsou vybaveny také ventilem, jímž snadno vypustíte vodu potřebnou k zavařování. Při nákupu se nicméně přesvědčte, že tento ventil není umístěn příliš vysoko. V takovém případě totiž hrozí, že budete vodu, která se bude nacházet pod úrovní ventilu, vylévat vlastními silami.

Pozornost ostatně věnujte i bezpečnostním prvkům – k těm základním patří u elektrických hrnců pojistka proti vyvaření vody nebo zapnutí spotřebiče bez vody.

Klasika, která zůstává

Pokud jste vyznavači tradičních postupů, případně zavařujete pouze několikrát do roka, když se zrovna urodí ovoce či zelenina na vaší zahradě, můžete sáhnout po klasickém zavařovacím hrnci.

Na trhu seženete buď rovnou hrnec s teploměrem, případně je možné teploměr do zavařovacího hrnce dokoupit zvlášť. Rovněž se přesvědčte, že je ve vámi zvoleném modelu hrnce již obsažen i rošt nebo vložka do zavařovacího hrnce.

1. Rommelsbacher KA 1804, od 3 590 Kč

2. Severin EA 3653, od 1 599 Kč

3. Rodri RPE14T, od 2 898 Kč

4. Rommelsbacher KA2004/E, od 4 999 Kč

5. Kovo HB Zavařovací hrnec 30 l, od 436 Kč

6. Orion 111898 Zavařovací smaltovaný hrnec s poklicí set 30 l, od 1 099 Kč

Nevýhodou klasického zavařovacího hrnce může být fakt, že je nutné při konzervaci ovoce, zeleniny a dalších surovin hlídat teplotu a čas zavařování. Nicméně k výhodám patří vysoká životnost hrnce a také nižší pořizovací náklady.

Ať už se rozhodnete pro koupi elektrického, nebo klasického hrnce, v každém případě se před výběrem konkrétního modelu vyplatí načíst dostupné recenze na zavařovací hrnce.

Ostatně se v nich často dozvíte i to, jak v zavařovacím hrnci vlastně zavařovat, a užitečné tipy, jež vám práci ještě usnadní a zajistí, že vám sklenice s konzervovanými dobrotami bude závidět každý, kdo jednou ochutná.

