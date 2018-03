Domovem horolezců bývají obvykle hory a skály a jejich společníkem drsné počasí. Jenže i takový zkušený horolezec, jako je Honza, potřebuje čas od času sklouznout po laně zpátky na zem a najít zde příjemné zázemí.

Začali úpravou kuchyně a koupelny

Po čase se vracíme k designérce Ing. Dáše Laušmanové. Oslovil ji horolezec Honza, který bydlí v panelovém domě, s jasným zadáním: „Chtěl bych pro sebe nový moderní interiér, ve kterém se budeme cítit příjemně, a nebude zde moc práce s úklidem celého prostoru.“

Designérka začala úpravou prostoru kuchyně a koupelny, které Honzu trápily nejvíce.

Designérka použila v bytovém prostoru jednoduchá, ale velmi účinná LED bodová světla.

Srdcem každé domácnosti je kuchyň, která by neměla být pouze přehledem designu a spotřebičů, měla by být praktická i nadčasová, protože ji budeme užívat řadu let.

Úzký prostor, kde je umístěna kuchyňská linka, designérka Dáša opticky zvětšila použitím dekoru v bílém lesku na horních i dolních skříňkách linky a skleněným obkladem mezi skříňkami. Jeho předností, kromě estetické stránky, je i velmi snadná údržba.

Světlou, designově čistou kuchyňskou linku, doplňuje různorodá barevnost doplňků.

Pracovní deska je navržena v dekoru přírodního kamene, s kterým se Honza setkává často na horách. Celý interiér bytu je propojen podlahovou krytinou v imitaci dřeva dubu, působící příjemným a teplým dojmem. Pro snadnou údržbu byly použity vinylové dílce. S podlahou kontrastují dveře a zárubně, na kterých je použita CPL fólie s ořechovým dekorem.

Za zmínku stojí praktické a designové detaily, jako je například skrytá výsuvná digestoř nebo LED osvětlení celé délky pracovní plochy. Světlou, designově čistou kuchyňskou linku, odkládací prostory i vestavěnou lednici v bílém lesku originálně doplňuje různorodá barevnost židlí kolem jídelního stolu.

Celý interiér bytu je propojen podlahovou krytinou v imitaci dřeva dubu.

Snem klienta byla i prostorná koupelna s vanou. Proto se přemístila pračka na kraj kuchyňské linky. Zároveň má Honza lepší přístup na balkón, kde suší prádlo. I v této panelákové koupelně nahradila původní umakartové jádro nová sádrokartonová koupelna s upravenou dispozicí.

Vstup z kuchyně byl zrušen, designérka navrhla propojit koupelnu s toaletou se vstupem z chodby, kde jsou použity posuvné dveře.

Světelný rám působí luxusním dojmem

Koupelnu designérka navrhla ve světlém lesklém obkladu s jemně vystínovaným šedým pruhem.

Velmi důležitým prvkem je osvětlení interiéru, to platí dvojnásob v místnosti bez oken.

Velmi důležitým prvkem je osvětlení interiéru. Stejně jako v kuchyni, i tady designérka použila jednoduchá, ale velmi účinná LED bodová světla, která jsou nad umyvadlem doplněna zrcadlem se světelným rámem, působícím luxusním dojmem.

Snem horolezce Honzy byla prostorná koupelna s vanou. Sen se mu splnil.

S podlahou kontrastují dveře a zárubně, na kterých je použita CPL fólie s ořechovým dekorem.

Prostor koupelny s čistým designem může být doplněn koupelnovým koberečkem v různé barvě a tvaru, třeba podle ročního období.

V koupelně nezapomněla designérka navrhnout praktické prvky pro snadnou údržbu podlahy, jako je závěsná toaleta a skříňka pod umyvadlem.

Prostor nově vytvořené koupelny může být doplněn výrazným koberečkem.

Kuchyní a koupelnou to teprve začalo

K horolezci Honzovi se společně s designérkou Dášou ještě podíváme, protože rekonstrukcí koupelny a kuchyně to celé teprve začalo. Na řadu ještě po čase přijde obývací pokoj a ložnice.