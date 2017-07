Češi kupují malé byty, žít ale chtějí ve velkých

Nároky na rozlohu bytů, ve kterých by Češi chtěli trávit život, rostou. Podle průzkumu developerské společnosti Star Group by nejraději bydleli ve čtyřpokojovém bytě o rozloze kolem sta čtverečních metrů. Nejčastěji ale kupují byty dvoupokojové, a to především na investici.