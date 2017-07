Než vyrazíte do obchodu, ujasněte si, co vlastně od klimatizace očekáváte. Chcete, aby vychladila velké prostory, toužíte ji přesouvat z pokoje do pokoje? A kolik vlastně chcete (či můžete) do klimatizace investovat?

Mobilní, nebo nástěnnou?

Obecně lze klimatizace rozdělit na dvě skupiny – mobilní, jež se dají přesouvat z místnosti do místnosti dle potřeby, a nástěnné, které jsou napevno přidělány na zdi. Oba druhy mají své přednosti, ale také limity.

Mobilní neboli přenosná klimatizace nevyžaduje žádnou složitější instalaci, tu zvládnete pohodlně sami. Většinou se umisťuje v blízkosti okna, kterým se vysune hadice klimatizace (nevýhodou samozřejmě je, že pootevřeným oknem do místnosti vniká rozpálený vzduch zvenku, nicméně s výkonnou klimatizací byste to neměli poznat).

Mobilní klimatizace nebývají tak výkonné jako ty nástěnné, nicméně na trhu najdete velmi kvalitní přístroje, jež mohou svým nástěnným „kolegům“ směle konkurovat.

1. Sencor SAC MT7011C, od 6 900 Kč

2. Guzzanti GZ 54, od 1 996 Kč

3. Guzzanti GZ 1203, od 11 990 Kč

4. Nordline AUS 12-32, od 17 346 Kč

5. Sinclair ASW-12BI, od 15 782 Kč

Nástěnná klimatizace se skládá ze dvou částí, a to vnitřní a venkovní jednotky. Obě jednotky jsou spojeny měděným potrubím s chladivem. Pro instalaci nástěnné klimatizace se vyplatí oslovit profesionály, nicméně někteří zdatnější kutilové ji zvládnou i sami.

Vnitřní jednotka klimatizace se většinou umisťuje ke stropu, umístění venkovní neboli kondenzační části závisí na typu klimatizace a vašich možnostech. Výkonnost nástěnných klimatizací se často odvíjí od ceny, která rovněž stoupá s dalšími funkcemi, kterými přístroj disponuje. Vyplatí se tedy porovnat více výrobků, případně se poradit s odborníkem.

Na co se dále zaměřit

Při pořizování klimatizace je kromě výkonu a typu důležitá také její spotřeba. Pokud chcete pořídit přístroj, který „poběží“ celoročně (v chladných dnech bude klimatizace topit), raději volte typ s nízkou spotřebou.

Nezapomeňte se rovněž zaměřit na hlučnost přístroje. Je samozřejmě nutné počítat s tím, že provoz klimatizace není zcela bezhlučný, nicméně se jednotlivé typy mohou v hlučnosti výrazně lišit.

Pamatujte také, že klimatizace vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro řadu spotřebitelů je důležitým parametrem rovněž vzhled přístroje. Někteří výrobci proto nabízejí kvalitní designové „kousky“, nicméně počítejte s tím, že ty patří k dražším produktům.

Když se točí ventilátor

Levnější variantou klimatizace (i když jistě ne tak efektivní) může být ventilátor neboli větrák. Nejenže má nižší pořizovací náklady, ale je také úspornější z hlediska spotřeby energie. Nicméně vzduch v místnosti nechladí, pouze rozproudí, takže vyvolá pocit průvanu či chladu. Ventilátory lze rozdělit na stropní, podlahové a stolní.

Z hlediska účinnosti se vyplatí vsadit na ventilátor stropní – nejenže ideálně víří vzduch, je velmi tichý a výkonný, ale také bezpečný. Nehrozí, že by se do jeho lopatek dostaly například nenechavé dětské prsty. Navíc bývají i designově povedené a nikterak nenarušují vybavení místnosti.

1. Sencor SFN 9011SL, od 2 995 Kč

2. Dyson AM07, od 9 990 Kč

3. Westinghouse Turbo Swirl 78158, od 2 543 Kč

4. Westinghouse Princess Radiance II 72415, od 2 480 Kč

5. Faro Palao 33183, od 2 270 Kč

Do skupiny podlahových ventilátorů patří stojanové a sloupové větráky. Sloupový ventilátor oceníte pro jeho design – zabere velmi málo místa. Navíc často disponuje řadou „nadstavbových“ funkcí (například ionizace vzduchu) a nemá příliš vysokou spotřebu. Nicméně u něho počítejte s nižším výkonem, takže se hodí především do menších prostor.

Stojanový ventilátor bývá nejčastěji ten „klasický“, tedy s vrtulí umístěnou na stojanu (existují nicméně i varianty bez vrtule). Jeho předností je především cenová dostupnost. Výkonnost se samozřejmě liší podle typu či velikosti větráku. U tohoto druhu ventilátorů je třeba pamatovat na zvýšenou opatrnost, aby se do vrtule nedostaly například prsty apod.

Posledním druhem ventilátorů jsou stolní větráky. Ty – jak název napovídá – jsou určeny k instalaci na stoly. Nejsou vzhledem ke své velikosti příliš výkonné a ochladí většinou jen své bezprostřední okolí, nicméně v rozpálené pracovně či kanceláři je jistě oceníte. Také u nich je třeba pamatovat na bezpečnost. Zvláštním druhem stolního ventilátoru je větrák, který se upevňuje pomocí klipsu.

