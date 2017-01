Panelový dům systému T06 má příčný nosný systém na rozpon 3,6 m, nedovoluje tedy takový dispoziční rozlet jako pozdější konstrukční systémy T08 nebo VÚT-ETA s rozponem šestimetrovým.

Byty v takovém panelovém domě mají tedy dispozici značně omezenou. Přesto se mohou tyto byty proměnit po rekonstrukci tak, aby vyhovovaly současnému modernímu bydlení.

Představovaný byt se z původního stavu proměnil v barevnou oázu s přírodními prvky. Uspořádání místností zůstalo beze změny, jen se zazdily či zvětšily některé průchody do pokojů. V předsíni vznikla zděná šatna s posuvnými dveřmi.

Umakartové jádro bylo nahrazeno zděným a zvětšilo se o část původní kuchyně natolik, aby mohla architektka vyhovět všem přáním majitele bytu v souvislosti s jeho "koupelnovými požadavky".

Příjemné posezení u okna

Díky úpravě mohlo být do koupelny osazeno dlouhé umyvadlo se dvěma bateriemi a prostorný sprchový kout se sedátkem. Vstup do koupelny je přes posuvné dveře do pouzdra, které nijak nepřekážejí v průchodu do kuchyně. Ta je nyní v prostoru s dostatkem denního světla, pracovní plocha je doplněna ještě o desku pod oknem, u které se dá příjemně posedět při snídani a užít si pěkný výhled z okna. Také je tato plocha praktická i při vaření.

Bezprostředně navazuje na kuchyni

Jídelní stůl je umístěn v obytném pokoji a bezprostředně navazuje na kuchyni. Vedle stolu se nachází knihovna s barem a praktickými úložnými prostory pro dokumenty a písemnosti.

Dalším vybavením této místnosti je pohovka s konferenčním stolkem, TV s příslušným nábytkem. Příjemnou atmosféru této části obytného prostoru dotvářejí také obrazy na stěnách.

Tapeta s přírodním motivem

Ložnice se nachází v druhé polovině bytu. Barevností navazuje na zbytek interiéru a je doplněna o efektní dřevěný 3D obklad a tapetu s přírodním motivem.

Pracovna a do budoucna dětský pokoj se nacházejí vedle ložnice. Zde byla dekorativní tapeta zvolena s neutrálním motivem tak, aby vyhovovala současné i příští funkci této místnosti.

Nábytek na míru

S nábytkem je to do jisté míry jako s šaty člověka. Někomu sedne konfekce, jiný to příliš neřeší. Většinou ale chceme být oblečeni dobře, aby nám vše padlo, často navzdory postavě, jako ulité. Také máme svůj vkus, který se v mnoha případech s velkosériovou výrobou rozchází.

A s nábytkem to bývá podobné. Pomocí zakázkové výroby nábytku je možné maximálně využít prostor bytu. Jinými slovy, zakázková výroba nabízí interiér, jak často s oblibou říkáme, ušitý na míru. To platí nejen o rozměrech nebo tvarech, ale také o barvách a materiálech.

Architektka Eva Bradáčová navrhla v rámci rekonstrukce bytu nábytek na míru. A to nábytkovou stěnu v obývacím pokoji, kuchyňskou sestavu, knihovnu a skříň v ložnici.

Na ostatní zařízení bytu dávala majiteli doporučení s tím, kde se může na daný kus nábytku, svítidla, obklady a textilie podívat. Barevné řešení vycházelo z požadavku majitele na zeleno-černou kombinaci kuchyňské sestavy.

„Z mnoha odstínů zelené jsem klientovi doporučila svěží odstín limetkově zelené a také jsem navrhla opakování tohoto odstínu i v jiných částech bytu," doplňuje architektka.

Barevná paleta

Barevnost v celém bytě je sjednocená a převažují hlavně hnědé tóny v kombinaci s bílou, limetkově zelenou a akcenty černé. Podlaha je v celém prostoru jednotná.

Chodbu, vzniklou stavebními úpravami haly a kuchyně, ozvláštňuje kamenný obklad ve světlých tónech, který zaujme hned po vstupu do bytu.

Limetková zeleň dominuje koupelně a toaletě, v ložnici ji prezentuje tapeta s motivem konvalinek. Koupelna a samostatné WC tedy barevně ladí s kuchyní.

V celém bytě je dostatek úložných prostor. Jsou velmi nenápadné a navozují pocit vzdušnosti.

Využití moderních technologií

Spolupráce architektky s majitelem bytu probíhala netradičně, a to na dálku. Ke komunikaci jim sloužily moderní prostředky. Telefon, skype a e-mail.

Moderní technologii využil majitel bytu i k hledání architekta, který by mu pomohl při rekonstrukci bytu. Na internetu ho zaujaly práce architektky Evy Bradáčové i její nabídka spolupráce on-line, která přinesla úsporu času i nákladů na dopravu.

Telefonicky nebo po skypu se domlouvali na požadavcích, způsobech řešení a finančních možnostech. A tak spolupráce Praha - Luhačovice mohla zdárně začít i pokračovat do zdárného konce.

„Vítala jsem, že se majitel rozhodl pro celkovou rekonstrukci, protože ta je, podle mého názoru, jedním z důležitých aspektů úspěchu. Nikdy nedosáhnete perfektního výsledku, pokud budete dělat kompromisy a rekonstrukci interiéru se budete snažit provádět po částech," dodává architektka.

Slovo architektky

„Tato realizace je dokladem toho, že i panelákové byty, ve kterých většina z nás vyrůstala a dodnes žije, mohou být designovým bydlením. A tato skutečnost mne velmi těší."

Ing. arch. Eva Bradáčová Absolventka Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci spolupracovala s předními českými ateliéry a od roku 2011 provozuje samostatnou praxi v oblasti navrhování interiérů. Tedy návrhy interiérů od konceptu po realizaci - řešení dispozic, návrh barevnosti, výběr materiálů, návrhy stavebních úprav, návrhy atypického nábytku, výběr mobiliáře a doplňků, konzultace, 3D skici, vedení rozpočtu, vedení časového harmonogramu a doporučení ověřených dodavatelů. Nabízí také řešení interiérů on-line, jehož příkladem je právě tato velmi zdařilá rekonstrukce.