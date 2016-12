Konkrétně se jednalo o návrh předsíně včetně dveří do koupelny a WC, do dvou dalších pokojů a do obývacího pokoje. Dále byl požadován návrh kuchyňské linky a jídelního koutu.

Rekonstrukční zásah byl opravdu nutný

Byt se nachází ve zhruba patnáct let starém bytovém domě a bylo na něm opravdu znát, že by potřeboval nějaký rekonstrukční zásah. Kladem bytu a důvodem, proč se majitelé rozhodli investovat do rekonstrukce a nekoupit si třeba nový a větší byt, byl krásný výhled na blízké Prokopské údolí.

Cílem návrhu bylo nově navržené prostory v bytě vzájemně sjednotit, propojit a zjednodušit.

Bylo nutno zachovat podlahu a svítidla

V původní předsíni vévodila vestavná šatní skříň z březového lamina, kterou bylo nutno zachovat. Rovněž bylo nutno zachovat stávající dřevěnou podlahu a svítidla.

Naopak chyběly úložné prostory typu botník, věšáky a kus nábytku na sezení. Původní foliované interiérové dveře v dřevodekoru si také říkaly o výměnu.

Původní chodba

Povrch z kartáčovaného dubu

Byla navržena nábytková sestava zhotovená truhlářem na míru: lavice s dýhovaným povrchem z kartáčovaného dubu umožňuje sezení během obouvání (s děrováním kvůli poloze otopného tělesa pod lavicí).

Prostor oživuje limetkově zelená

Kvůli barevnému oživení prostoru je nad lavicí laminovaná deska v limetkově zelené barvě, na níž jsou umístěny organicky tvarované designové věšáčky (tvar améby) v odstínech černé, tmavě zelené a světlejší zelené, na druhé straně od vstupních dveří je vysoká botníková skříň v dýze, nahoře pod stropem vnikly další úložné prostory v podobě otevíracích skříněk.

Posuvné dveře z mléčného skla

V souladu s převažující bílou barvou nového nábytku byly vyměněny i čtvery vnitřní dveře za nové obložkové, bíle lakované, hladké, s novým rozetovým kováním MT Entero.

Došlo i k výměně dveří do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, místo obložkových jsou zde zakomponovány celoskleněné posuvné dveře z mléčného bezpečnostního skla.

Pracovní deska z umělého kamene

Původní podoba kuchyně již esteticky ani funkčně nevyhovovala požadavkům majitelů bytu.

Původní kuchyň

Nová kuchyňská linka vychází z materiálové báze použité na nábytek v předsíni – bílý lak a dýha z kartáčovaného dubu. Vše je doplněno skleněným obkladem a pracovní deskou z umělého kamene (Technistone).

Došlo i k výměně pochozí vrstvy podlahy v rámci kuchyňského koutu, a to z šedých dlaždic série Rako Cemento.

Našlo se místo na spížní skříň

Linka je pro snadnější údržbu řešena jako bezúchytková (otevírání dvířek je umožněno díky zapuštěným hliníkovým lištám) a je vybavena moderními vestavěnými kuchyňskými spotřebiči (mrazák s lednicí, myčka nádobí, digestoř, parní pečicí a mikrovlnná trouba).

Našlo se i místo na spížní skříň (v rodině se drží bezlepková dieta a je nutné mít prostor na zásoby bezlepkové mouky). Své místo v kuchyni našel i vestavný fragranitový dřez namontovaný pod pracovní desku.

Na ostrůvek navazuje deska jídelního stolu

Pracovní plochu rovnoměrně osvětluje LED pásek zabudovaný do dna vrchních skříněk. Na míru zhotovená lavice s výklopným víkem v sobě skrývá domácí pekárnu na bezlepkový chleba. Součástí linky je i ostrůvek, na který ze zadní strany navazuje na míru zhotovená dýhovaná deska jídelního stolu.

Nové podoby se dočkají i ložnice a dětský pokoj

Stůl byl doplněn židlemi Ton Malmo s polstrováním v neutrální šedé látce. Celkově prostor kuchyně a jídelního koutu v porovnání s původním stavem působí elegantně, čistě a vzdušně. Majitelé jsou se změnou, podle jejich vlastního vyjádření, velmi spokojeni.

Spolupráce architektky a majitelů bytu bude pokračovat. Na řadě jsou zbylé místnosti. Nové podoby se dočkají ložnice a dětský pokoj.

Ing. arch. Tereza Janků Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze a absolvovala stáž na College of Architecture, Planning and Design, Kansas State University, USA. Zkušenosti v praxi získává od roku 2003. V roce 2012 se stala členem České komory architektů jako autorizovaný architekt pro obor Architektura a urbanismus. Za svůj profesní život vystřídala práci v několika architektonických ateliérech. Věnuje se zejména rekonstrukcím bytů a rodinných domů, včetně návrhů interiéru. Ve své práci dává důraz na autenticitu místa, porozumění přání klientů, kvalitu použitých materiálů a osobitost.