O jaké auto se přesně jedná? To nikdo neví. Honda o něm napsala toliko, že jde o koncepci spojující lehké užitkové vozidlo a závodní vůz. To je hodně zajímavé prohlášení vzbuzující různé provokativní představy. Jenže nevíme, co si pod tím představit – může to být něco od sekačky na trávu (Honda ji má nejrychlejší na světě) až po upravený kousek Hondy Oddysey.

Pravděpodobně půjde o Hondu Ridgeline, což je v Americe prodávaný pickup, který dostane nějaký opravdu vymazlený motor. Třeba něco ze Civicu Type R.

Ostatně model Ridgeline se objeví i v kempinkové variantě s upravenou průchodností terénem. Tohle auto prý bude moci zůstat několik dní zcela mimo jakékoli přípojky a civilizaci.

Honda Ridgeline

Už se těšíme, protože Honda tradičně nenechává SEMU bez povšimnutí a ukazuje Američanům, že tohle je automobilka, která umí udělat sportovní auto prakticky z čehokoli. A taky závodní.

Vždyť třeba minulý rok se tu objevil první fantastický prototyp – Honda Civic Type R TCR, tedy speciál pro okruhové závody, které se začaly jezdit letos.