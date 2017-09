Alpina upravila třílitrový šestiválec B57, který má tři turbodmychadla. Dynamika této verze v mnohém překonává to, co nabízí čtyřturbové (!) M550d. Upravená verze DS 5 nabízí 382 koní (280 kW) a masivních 800 Nm točivého momentu, dostupného od 1750 do 2650 otáček za minutu.

Zrychlení 0-100 km/h je v případě modelu s logem Alpina stejné jako v případě M550d, tedy 4,4 sekundy. Vzhledem k absenci omezovače nejvyšší rychlosti ale DS 5 jede rychlostí až 284 km/h, zatímco standardní provedení z Mnichova končí při tradičních 250 km/h. Spotřeba paliva v kombinovaném režimu dosahuje 6,9 litru, což je o litr více než u M550d xDrive.

Alpina D5 S (2017)

FOTO: Alpina

Výkon se přenáší na všechna čtyři kola prostřednictvím osmistupňové převodovky ZF. Podvozek má kratší pružiny, na přání lze mít zadní řiditelnou nápravu.

Základní sedan DS 5 stojí v přepočtu 2,3 miliónu korun, kombi je o vcelku zanedbatelných padesát tisíc dražší. Pro zajímavost: za ty samé peníze seženete M550d, což pro potencionální majitele přináší zajímavou otázku. Bude lepší standardní provedení se čtyřmi turbodmychadly, nebo upravená verze, která má při stejné nebo dokonce vyšší dynamice „jenom” tři?