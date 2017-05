Tento výfuk nelze pořídit přímo z výroby. Podle oficiálního stanoviska BMW se ale původní výfuk nezničí a zůstává plně funkční, ačkoliv původní informace ze servisu tvrdila opak. Pořizovací cena činí 125 904 korun a samotná výměna zabere 1,5 hodiny normované práce. Mění se kompletní výfukové potrubí.

Hlavní rozdíl je v absenci středového tlumiče a použití špičkové slitiny Inconel. Inconel je nerezová slitina niklu, chromu, železa a dalších prvků, která si díky trvalé pevnosti a tvarové stálosti i za vysokých teplot našla uplatnění v kosmonautice, letectví a samozřejmě také v motorsportu.

Od začátku roku se v Česku prodalo 16 výfuků M Performance, nejčastěji pro M3/M4, ale namontovat si jej na své auto mohou i majitelé ostatních modelů. Od nejnižší řady 1 po řadu 6 a dále modely X4, X5 a X6 (i když tam se hodí ze všeho nejméně).

BMW M3 - před výměnou výfuku...

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Tento celý komplet se měnil.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Ve srovnání s klasickou nerezovou ocelí mohou být například výfukové díly výrazně lehčí a zároveň ještě efektivnější. V případě M3 tak bylo možné snížit tloušťku stěny z 1,5 na 0,8 mm a tím snížit hmotnost výfuku. Zdobné koncovky o průměru 80 mm jsou z leštěného titanu a každá z nich je opatřena laserem vypáleným „emkovým” logem.

Klapky má originální i M Performance výfuk



Aktivně řízené elektronické klapky v zadním tlumiči má i tento výfuk a systém s nimi pracuje úplně stejně jako v základu. Nový výfuk je o osm kilogramů lehčí, případné navýšení výkonu jsme ale neměli kde změřit - ono to bude jen mírné navýšení, pokud vůbec nějaké. M Performance výfuk si zákazníci kupují kvůli jinému, hezčímu zvuku.

Muselo se i řezat.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Výsledkem je kromě úspory hmotnosti rovněž snížení protitlaku ve výfukovém potrubí a průchodnější zadní tlumič. Výsledný zvuk je pak čistší, mechaničtější a o nemalý kus hutnější.

V nejnižším ze tří režimů motoru Efficient je úroveň hlučnosti v podstatě stejná, ale změní se zabarvení a průběh tónu. Ten je po výměně za M Performance výfuk čistší a ostřejší, obzvláště ve vrcholné třetině otáček motoru. Říkáte si, že takto by měl emkový motor znít klasicky z výroby, možná jen bez připojovaného dunění a dalších efektů do reproduktorů přes funkci aktivního zvuku.

... a po výměně

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Na výměnu má mechanik 1,5 normované hodiny.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

V kombinaci s nejvyšší audio výbavou Harman Kardon je ale možné tuto funkci podomácku vypnout – na internetu je k tomu jednoduchý návod. Další možností je softwarová deaktivace přímo v servisu, ale to je samozřejmě neoficiální úprava.

Na rozdíl od nejnižšího nastavení mapy motoru Efficient je po přepnutí do režimu Sport či Sport Plus nový výfuk už o poznání hlasitější. Mezi 3-4 tisíci otáček se začne hodně ozývat, a po každém ubrání plynu (i v nízkých otáčkách) do něj střílí tak hlasitě, že se za vámi začnou na ulici otáčet kolemjdoucí.

Aktivní klapky má i původní výfuková soustava.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Koncovky mají stejný průměr jako průvodní.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

BMW M3 takhle jen tak neuvidíte.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky