Martin Žemlička (Atlanta), Novinky

První generace se světu ukázala v roce 1999 v americké Atlantě a na stejné místo letos BMW sezvalo novináře i pro první jízdy se čtvrtou generací. Nové BMW X5 vyráběné společně s modely X3, X4, X6 a X7 ve Spartanburgu, v severoamerickém státě Jižní Karolína, narostlo ve všech směrech. Ve srovnání s předchůdcem má nový model o 42 milimetrů delší rozvor náprav (nyní 2975 mm), o 36 mm narostla délka (nyní 4922 milimetrů).

Vnitřek je prostornější, ovšem už druhá a třetí generace nabízely spoustu místa pro cestující i zavazadla. Je zde 66mm nárůst v oblasti šířky (celkem více než dva metry) a o 19 mm vyšší karoserie (1745 milimetrů).

Nejmenší kola mají osmnáct palců, ta největší pak o čtyři palce více. Automobil, který jsme měli možnost otestovat, měl dvacetipalcová kola, vzduchový podvozek, ale i na takto velkých a těžkých kolech přinášel dostatek komfortu.

BMW X5 (2018)

FOTO: BMW (4x)

Ještě více luxusu



Dovnitř se bez problémů usadí čtyři dospělí i nadprůměrné výšky, volného místa je tu opravdu hodně. A strádat nebudou ani vaše zavazadla. Prostor pro ně se u nové generace s interním kódem G05 sice zmenšil, ale nepatrně - z původních 650 litrů je to o zanedbatelných pět litrů méně. Po sklopení zadních sedaček je pak k dispozici 1860 litrů.

Interiér na vás okamžitě dýchne luxusem. Přepracovaný je digitální přístrojový štít, ještě lepší je už tak vynikající head up displej, horizontální linie přidávají vizuální prostornost. A páka automatické převodovky (jinou ani nedostanete) má na své hlavici 3D efekt - vypadá, jako kdyby byla písmena X5 zalitá v křišťálu.

Masážní sedačky s odvětráváním nebo možnost vyhřívat, či naopak ochlazovat kelímek s pitím - to jsou detaily, kterými vás nový model rozmazluje.

Nové BMW X5

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Multimediální systém nového BMW X5 - verze 7.0

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Multimediální systém se dodává ve verzi 7.0 - základ je stejný, větší jsou možnosti individualizace nabízeného menu, nové jsou i přednastavené layouty zobrazení.

Samozřejmostí je propojení s vaším e-mailový účtem a kalendářem, dále zobrazení on-line dopravy nebo počasí. Celý software automobilu pak lze aktualizovat pouhým stažením příslušného balíčku, takže kvůli tomu nemusíte jezdit do servisu. A pokud chcete, můžete si novou iks-pětku otevírat mobilním telefonem.

Na gigantické ledvinky si musíte zvykat



Proti odcházející generaci je patrný designový posun: přední maska dostala mnohem výraznější ledvinky (naživo vypadají vskutku giganticky a osobně si na jejich vzhled budu muset chvilku zvykat), zcela nové je pak pojetí zadních svítilen. Zakulatily se a jsou výrazně protáhlé. A jak je vidět na nové řadě 3, tento prvek převezmou i další bavoráky.

Vlevo první, vpravo zatím poslední generace BMW X5

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

První, druhá a třetí generace BMW X5

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Standardem pro X5 jsou LED světlomety, za příplatek si lze koupit laserové světlomety s dosvitem až 500 metrů (v dálkovém režimu). A nejsou už tak drahé, zaplatíte za ně 54 tisíc korun. Před dvěma lety stály téměř dvojnásobek.

Není pravdou, že by americké silnice neměly zatáčky. Cestou z Atlanty na opuštěnou farmu kdesi v lesích se po zdejších okreskách silnice občas kroutila jako had. Obzvláště vynikající byl částečně uzavřený úsek se zcela novým povrchem, kde se střídaly pomalé i utaženější zatáčky.

X5 si navzdory své velikosti a hmotnosti vedla velice dobře a platí to, co u všech generací tohoto SUV - totiž že je důležité zaujmout i řidiče.

Podvozek je technicky vybaven dokonale, spoléhá na lichoběžníková ramena, vzadu je pak pětiprvková náprava, na přání je vzduchové odpružení se schopností měnit světlou výšku v rozmezí 80 milimetrů.

Motorizace pro nové BMW X5 Označení

40i 30d

M50d

Zdvihový objem [ccm] 2998 2993

2993

Počet válců 6

6

6

Výkon [kW/k při 1/min] 250/340 při 6500

195/265 při 4000

294/400 při 4400

Toč. moment [Nm] 450 / 1500-5200

620 / 2000-2500

760 / 2000-3000

0-100 km/h [s] 5,5

6,5

5,2

Max. rychlost [km/h] 243

230

250

Komb. spotřeba [l/100 km] 8,8

6,8

7,2

Hmotnost DIN [kg]

2060

2110

2275

Zdroj: BMW

Pohyby karoserie jsou zejména ve sportovním režimu krásně kontrolovatelné a třebaže občas jeho rozměry cítíte, na celkem velké SUV je to mimořádně dobré. Stejně jako v Porsche Cayenne, což jsou společně s BMW X5 jediná dvě SUV, která je radost řídit.

BMW X5 (2018)

Jenže po pár kilometrech nová opuštěná okreska končí a my se napojujeme na silnici sice s řídkým provozem, ale pod bedlivým dohledem policejních hlídek. Tedy, ne že by jich bylo hodně, ale za celých více než 1000 kilometrů, které jsme po USA najezdili, jsme neviděli, že by někdo výrazněji překročil rychlostní limit. Všichni jedou maximálně 10 mil „nad”.

První BMW s off-road paketem



X5 je prvním BMW nabízeným s off-road paketem, který obsahuje mj. odolný ochranný kryt podvozku. Součástí jízd tak byla i hodinová terénní vložka - nic náročného, během řízení měl spíš člověk obavy o lak, protože hustý lesní porost byl velice blízko nablýskaných X5.

Některá auta měla terénní pneumatiky, na jízdu v lese bez bahna ale spolehlivě stačilo i hladké silniční obutí od Pirelli.

BMW X5 (2018)

Problém nebyl ani v prudkých stoupáních, kdy jsme se schválně zastavovali a rozjížděli z poloviny kopce, dokonce si X5 střihla i dva mělčí brody. Na nějaké off-roadové expedice nová X5 stavěna není, lehký a střední terén by mohla zvládnout bez mrknutí oka. Většina majitelů samo sebou využije spíše jen pohon všech kol xDrive při zimní cestě na svou horskou chatu - tady X5 fungovala vlastně ve všech generacích.

U nové verze máte na výběr z jízdních režimů sníh, písek, šotolina nebo Rock pro těžší terén. A právě na krátkém úseku se šotolinou se s vypnutou stabilizací krásně ukázalo, že i nová X5 umí být hravá a do hry umí zapojit více zadní část. To samé bude platit o jízdě na sněhu, kdy zapnutá stabilizace přinese neutralitu, dvoustupňové vypnutí pak menší a větší úhel vybočení.

Nové BMW X5 - projížděný terén nebyl náročný.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

V terénu auto samo pozná, že jedete mimo silnici a zvedne vzduchový podvozek o 70 mm a jeho výšku pak samočinně upravuje dle provozních podmínek.

Zajímavostí je, že při detekci vody se uzavřou vzduchové tlumiče, aby se k nim nedostala voda.

V kolonách umí jezdit zcela samo



V zatáčkách pomáhá natáčení zadní nápravy, kdy se zadní kola mohou natáčet o tři stupně - v rychlostech do 60 km/h se natáčejí stejně jako přední (zmenší se poloměr otáčení o cca jeden metr); od 120 km/h do maximální rychlosti se pak natáčejí proti směru jízdy.

Podstatně „chytřejší” je i asistent pro jízdu v kolonách, který do 60 km/h dovede jet zcela autonomně - točí volantem, brzdí, přidává rychlost atd. V Evropě ale máme smůlu - z legislativních důvodů tohoto pomocníka od letošního prosince získají zákazníci pouze ve Spojených státech a Číně.

BMW X5 (2018)

Nová X5 se v Česku začne nabízet v listopadu. Levná záležitost to samozřejmě není, za nejlevnější verzi (30d) dáte 1 817 400 korun, benzínový šestiválec je o zanedbatelných 9100 korun dražší.

Vrcholné V8 s označením 50i je nejvýkonnější ze všech nabízených motorizací – má 340 kW (462 k) a 650 Nm při 1500 až 4750 otáčkách. Stovku zvládne za 4,7 sekundy a jeho maximální rychlost je elektronicky omezena při 250 km/h. V Evropě se ovšem prodávat nebude.