Mustang působí jako sportovní auto už na první pohled. Dlouhá kapota, pod kterou je ukrytý osmiválec roztáčející zadní kola, devatenáctipalcová černá kola, trojrozměrné třídílné zadní svítilny, charakteristické boční prolisy a celkově mohutné tvary. Nízké a široké.

Černá barva karoserie společně s plátěnou střechou ve stejné barvě mustangovi přidává další body navíc – působí jako auto, za jehož volantem sedí řidič s ještě černějšími myšlenkami, který by chtěl pálit pneumatiky při každém rozjezdu ze semaforu a kruhové objezdy projíždět bokem, ale tak to skutečně není, jakkoliv mustang s plnotučným V8 zlobit dovede. Celkem je na výběr deset výrazných barev karoserie.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Ford Mustang: Zrychlení 0-250 km/h

Zdroj: Novinky.cz

K tomu si připočtěte brzdy od Bremba nebo špičkové sedačky Recaro, do kterých si pohodlně sednou i „prostorově výraznější“ řidiči. Vzadu jsme dokonce převáželi dva metrákové spolujezdce, není to kdovíjak pohodlné, ale dvacet třicet kilometrů ujedete i ve čtyřmístném obsazení.

Pětilitrový osmiválec o sobě dává vědět



Naše testovací auto mělo elegantní černo-červené kožené čalounění - vypadá výtečně. Našel jsem jediný estetický nedostatek a tím je anténa, příliš vystrčená - ale v otevřené verzi ani nikam jinam umístit nešla. Klidně ji vytrhněte, protože stejně nebudete poslouchat rádio, ale brumlavý zvuk osmiválce.

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Nastartujete mustanga a pětilitrový osmiválec oklepe celým autem a ustálí se na bručivém volnoběhu. To je přesně ta situace, kdy - pokud vás řízení alespoň trochu baví a nemáte předsudky vůči americkým sportovním automobilům - dostanete chuť jít se projet. A nemusí to být jenom o rychlé jízdě, po týdenním ježdění jsem zjistil, že mě na mustangu nejvíc bavilo vcelku poklidné proplouvání okreskami během letních podvečerů. A po dlouhé době šlo o auto, které jsem v pondělí nechtěl nevracet.

Mustang není auto, do kterého sednete a okamžitě můžete lámat rychlostní rekord. Není to Audi RS 5, která je ukrutně rychlá, ale velmi sterilní, a třebaže s ní i méně zkušený řidič může jezdit hodně rychle, na limitu je hůře čitelná a následky mohou být fatální.

To Mustang vám hned od začátku dává najevo, že musíte mít alespoň trochu cit pro řízení, a jednoduše nesmíte dát plný plyn a doufat, že to nějak dopadne. Poháněná zadní náprava o sobě dává vědět a musím se přiznat, že když jsem mustanga řídil první den za silného deště, raději jsem nastavení jízdního režimu přepnul na déšť/sníh. Ale když se s tímhle autem trochu víc sžijete, zjistíte, že na vás bude přísné, ale nezkazí žádnou zábavu.

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Ano, nebudete tak rychlí jako třeba ve zmíněném a nedávno testovaném Audi RS 5, ale vadí to někomu? Zrychlení 0-200 km/h jsme naměřili za rovných 21 sekund, což je o čtyři sekundy horší než v RS 5, která daný úsek prolétla rychlostí 280 km/h (mustang 250 km/h). Chytněte osmiválec pod krkem a držte motor mezi 4500 otáčkami a červeným polem a uvidíte, že dovede být setsakra rychlý.

Hravé auto, zadkem pohazuje na požádání



Mustang je hravým autem, při prudším přidání plynu cítíte, jak má záď tendenci předbíhat předek auta, při vypnuté stabilizaci chce mustang zadní pneumatiky usmažit. Rozhodně nejsem přeborník na driftování, ale poslat mustang bokem v široké zatáčce je docela snadné. Plný plyn vám odsadí záď a pak už jenom musíte volantem a pravým pedálem balancovat. Alespoň pro mě je to mnohem snazší než třeba v BMW. Mustang je v tomto ohledu jednoznačně hravější.

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Na řízení si budete chvilku zvykat, je zřejmé, že auto je docela těžké, takže ho do zatáčení musíte trochu přemlouvat. Ale není to tak hrozné, jak se o amerických automobilech traduje. Jen to prostě není Focus RS, tohle není univerzální atlet, spíše potetovaný kulturista, který když přijde na bar, ostatní ztichnou.

Podvozek má vzadu víceprvkovou nápravu (zapomeňte na tuhou nápravu z minulosti), vpředu je pak McPherson s dvojitými kulovými čepy. Standardně má každý mustang zadní samosvorný diferenciál. Elektronická stabilizace je zcela vypínatelná.

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Testovaná varianta je se svými 1792 kg suverénně nejtěžší v nabídce. Proti fastbacku, na milimetr stejně dlouhému a širokému, je těžší o šedesát kilogramů. Manuální převodovka, jejíž objednání doporučujeme minimálně zvážit (ušetříte padesát tisíc a zažijete raritní spojení V8 a manuálu) ubírá jenom šest kilogramů.

Automatická převodovka nebo přímo řazená



Současná převodovka bude nahrazena desetistupňovou skříní, nyní má klasicky šest rychlostních stupňů a nedá se o ní říci, že by řadila rychle. Zpřevodování je „tak akorát“, při devadesátce točí osmiválec 1600, při 130 km/h 2800 otáček. Klasické ocelové brzdy (šestipístková Bremba) mají zpočátku tužší chod, ale o brzdný účinek se nebojte.

U automatické převodovky nechybí ani ”zlobivá“ funkce Line Lock, která zablokuje přední kola a vy na místě „smažíte“ zadní kola. Oficiálně jde o zahřívání pneumatik pro závody ve sprintu, a třebaže jsme tuto funkci záměrně nepoužili, nevadí nám.

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo

Jednoznačně pochválit musíme mechanismus sklápění střechy: během natáčení videa jsme to udělali snad tisíckrát a pokaždé žasli, jak tiché (všichni evropští výrobci včetně prémiových značek by měli jít k Fordu na školení) a jak rychlé to je – sedm, osm sekund a je hotovo. To neumí ani BMW či Mercedes. Navíc se střecha skládá za zadní sedačky, takže nesnižuje velikost zavazadelníku.

Pětilitrový osmiválec samozřejmě není úsporný. Poklidné tempo znamená 13-14 litrů, akcelerační šílenství pak v pohodě překročí 40 litrů, takže vám pak 61litrová nádrž stačí na 150 kilometrů. Ale obvykle se vejdete do patnácti. Je to hodně, ale kdo chce mít velký motor, musí zcela automaticky počítat s vyšší spotřebou.

Fastback a kabrio



Na výběr máte v Evropě buď 2,3litrový čtyřválec z Focusu RS, nebo osmiválec. Mustang je přeci jenom jiný typ auta a velký motor s atmosférickým plněním k němu jednoduše patří. Je to stejné jako s burgerem, ten jediný opravdový je s hovězím masem. A fastback nebo convertible? Je to asi jedno, protože obě verze jsou výtečné. Ford si toho je velice dobře vědom, a proto už mustang ani se čtyřválcem nekoupíte kolem miliónu korun. I za 1 065 000 až 1 340 000 korun je to pořád výtečná koupě.

Ano, některé plasty v interiéru vypadají mizerně, spotřeba je při rychlé jízdě hrozivá a zastaralému automatu trvá přeřazení jedno roční období. Ale jako celek jde o vynikající sportovní auto s výrazným charakterem, kterému tyto zjevné chyby odpustíte. Ne nadarmo je to už roky nejprodávanější sportovní auto nejenom v domovské Americe, ale nově také na Starém kontinentu. Je to jako závan starých časů, který se šklebí na nesmyslné bruselské předpisy a je krásně politicky nekorektní.

Ford Mustang 5.0L V8 Cabrio

FOTO: Petr Horník, Právo