Mám rád lidi, kteří ve svém oboru chtějí být nejlepší – a je už jedno, zda jde o pekaře, sólistu národní opery, profesionálního sportovce nebo třeba ledaře. Přesně takový pocit jsem měl z Miroslava Duška, ledaře ze zimního stadiónu v Kralupech nad Vltavou. Když hovoří o tom, jak se o zdejší led stará, člověk přesně ví, že o výrobě a udržování ledu něco ví a že chce mít ten nejlepší led široko daleko.

Ledová plocha se musí neustále rovnat, osekávat a musí se doplňovat její okraje, sledovat roviny. „Je s tím poměrně dost práce, je to alchymistická dílna,” říká pan Dušek. Led je tlustý pět centimetrů, přičemž jeho teplota je kolem minus sedmi stupňů. Pod betonem na standardizovaném stadiónu o rozměrech 58 x 28 metru je 40 kilometrů trubek, kterými prochází čpavek.

Právě na kralupském „zimáku” jsme asi půl hodiny zkoušeli zdejší rolbu střední velikosti. Na čele vozu si přečtete nápis Zamboni. To je firma, která v roce 1949 představila první stroj pro úpravu ledu. Nyní jich kalifornský výrobce má v nabídce deset, a třebaže nejde o jediného výrobce, na zimních stadiónech se s výrobky této firmy setkáte nejčastěji.

Od zahájení výroby koncem čtyřicátých let Zamboni vyrobil více než 11 tisíc roleb, přičemž ty nejlevnější stojí kolem 300 tisíc korun, nejdražší pak mají pořizovací cenu v miliónech. Stroje vymyšlené Frankem Zambonim a jeho bratrem můžete vidět po celém světě, kupříkladu při zápasech NHL.

Váží pět tun a jede 16 km/h



Jaké jsou dojmy po prvních pár desítkách metrů za volantem rolby? Páku měniče posunete dopředu, přidáte trochu plynu a pět tun vážící rolba se zvolna rozjede. Spojka tady není, takže není problém zvládnout to hned napoprvé. Jenom nesmíte udělat tu chybu, že občas lehce nesešlápnete plynový pedál, to se pak motor zakucká a zhasne. Výkon se přenáší na všechna čtyři kola, ale třeba na kralupském stadiónu mají i rolbu, která má poháněná jenom přední kola.

Jde o středně velkou rolbu, která jede nejvýše 16 km/h a má manévrovací schopnosti zaoceánského parníku. Není tedy divu, že velmi zlehka jdoucí volant má mezi dorazy šest otáček, tedy zhruba 1,5krát tolik, co má běžné osobní auto. Poloměr otáčení je ale pouhých pět metrů, takže s rolbou se otočíte skoro na místě. Délka tohoto stoje činí 5,5 metru, šířka 2,2 metru a výška 2,1 metru.

Rolba může jezdit na benzín nebo plyn, obvykle se kvůli exhalacím jezdí na plyn. U této rolby je jiný motor, než který montuje americký výrobce – jde o benzínovou šestnáctistovku o výkonu 80 kilowattů (109 koní) z koncernu Volkswagen. V originálech se používají motory Ford.

K zastavení stačí páku posunout do středové polohy a sundat nohu z plynu. Brzdový pedál zde není (brzdy umístěné vzadu se aktivují hydraulicky). Pětitunový stroj i na tak kluzkém povrchu, jakým je ledová plocha, zastaví na překvapivě krátkém úseku. Rozjet se a zastavit je docela snadné, jezdit ale těsně u mantinelu je ale „vyšší dívčí”. Však to také pan Dušek zařadil mezi nejtěžší úkoly poté, co před dvěma lety začal jezdit.

Na jednu úpravu až 800 litrů teplé vody



„Prvotním účelem rolby je seřezávání ledu do roviny. Dále z rolby vytéká teplá voda, která zbavuje plochu škrábanců, děr a nerovností. Teplota vody by měla být kolem 52 až 54 stupňů,” upřesňuje Miroslav Dušek.

Na jednu úpravu se spotřebuje podle poškození ledu 200 až 800 litrů teplé vody. Vodu si předehřejete a poté ji hadicí napustíte do nádrže v rolbě. Překvapilo nás, jak velké množství ledu se za jedno čistění ledu nasbírá – nádrž na zhruba 3000 litrů je téměř plná. Je umístěna vpředu a zvedá se hydraulicky.

K řízení rolby na zimním stadiónu je potřeba řidičské oprávnění na osobní vozidlo (skupina B) a dále oprávnění na vysokozdvižný vozík. Větší servis se provádí podle najetých motohodin – každých 50 motohodin se mění olej a kontrolují ložiska. Seřezávací nůž, těch na stadiónu mají několik, se jednou týdně nechává brousit a už od pohledu je ostrý jako břitva.

Vypadá to jednoduše, ale je to opravdu alchymie – udělat a hlavně udržet kvalitní led dá hodně zabrat.