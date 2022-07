Pravidlo 1,5 metru odstupu při předjíždění cyklistů chce ministerstvo změnit

Pouhý půlrok poté, co začala platit povinnost minimálního odstupu 1,5 metru při předjíždění cyklistů auty, se ministerstvo dopravy chystá pravidlo změnit. Při předjíždění rychlostí do 30 km/h by motoristé odstup 1,5 metru dodržovat nemuseli. Cyklisty to překvapilo, návrh kritizují.