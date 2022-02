Porsche staví osmiválce už 45 let. S nimi slaví výročí i auto, které mělo nahradit model 911

Jakkoliv dnes vnímáme Porsche 911 jako ikonu německého automobilového průmyslu, nebylo tomu tak vždy. Tento model má totiž celý svůj život motor uložený poněkud neprakticky podélně za zadní nápravou. To může znamenat poněkud nepředvídatelné jízdní vlastnosti - a v 70. letech minulého století si toho byla automobilka citelně vědoma, protože „devětsetjedenáctka” na konkurenci v řadě ohledů ztrácela.

Nebylo to první porsche s motorem vpředu a pohonem zadních kol, tím se stala o rok a půl dřív menší 924. Bylo ale první navržené na čistém listu papíru jen pro Porsche, všechna předchozí auta měla aspoň vzdálené vazby na Volkswagen. Model 356 technicky vycházel z VW Typu 1, řečeného Brouka, 911 byla evolucí 356, 914 byl projekt společný s Volkswagenem a 924 původně taky, než VW vycouval a nechal všechno na Zuffenhausenu.

Ten dostal označení M28, byl chlazený kapalinou na rozdíl od plochého šestiválce v 911, objem 4,5 litru, výkon 240 koní a točivý moment 363 Nm a dvouventilové hlavy s rozvodem SOHC. Třebaže měl při vývoji karburátor, do výroby se dostal se vstřikováním paliva Bosch K-Jetronic.

Auto i motor společně debutovaly na již zmíněném autosalonu v Ženevě zkraje roku 1977. Do prodeje vstoupily o pár měsíců později, v USA jako modelový rok 1978, a pro tentýž rok získala 928 titul Evropského auta roku. To zejména díky inovacím, mezi které patřil přístrojový štít připevněný ke sloupku řízení, nikoliv k palubní desce, takže se pohyboval s volantem, když ho řidič nastavoval, anebo barevné plastové nárazníky integrované do tvaru karoserie.