Počet aut v Česku od revoluce stoupl na 2,5násobek, stáří ale nekleslo

V roce 1989 na českých silnicích jezdila v průměru 14 let stará auta, letos v polovině roku byl vozový park v průměru 14,8 roku starý. V roce 1989 na jedno auto připadalo 4,29 obyvatele, nyní to je 1,8 obyvatele.

Od revoluce se výrazně zvýšila dostupnost osobních automobilů, a to nejen co do pestrosti modelů a značek, ale i vzhledem k ceně pořizovaného vozu a průměrné mzdě. Zatímco průměrná mzda se od roku 1989 zvýšila zhruba desetkrát na 32 500 Kč v roce 2019, náklady na pořízení nového auta rostly proti tomu přibližně třetinovým tempem.