Nový malý elektromobil slibuje pohádkový dojezd

Je to malá elektrická tříkolka, přesto má její dojezd na jedno nabití být řádově větší než u všech ostatních elektromobilů. A zároveň má vážit méně než tunu a stát milion korun. Nerealistická pohádka? Podle americké firmy Aptera nikoliv - představila model 3 EV, který má přesně takovéto parametry.

Pokud jste o téhle firmě nikdy neslyšeli, jistě nejste sami. Existuje ale od roku 2005 s přestávkou, která trvala od bankrotu v roce 2011 do reformace v roce 2019. A v roce 2020 firma představuje třetí verzi svého elektromobilu, ovšem první, která má ambice prodávat se i zákazníkům.

Na papíře nejsou parametry vůbec špatné. 437 cm dlouhé auto nabídne sezení dvěma lidem, 708 litrů prostoru pro náklad a pohon předních nebo všech kol. A k tomu také karoserii s úžasně nízkým koeficientem odporu vzduchu 0,13 - na špici nejen mezi sériovými automobily, ale i mezi čímkoliv, co se dá považovat za normálně použitelné auto.

Kromě toho se firma chlubí pohonem předních kol o výkonu 136 koní, nebo všech třech kol o výkonu 204 koní. Silnější verze má zvládnout zrychlení na stovku za 3,5 sekundy, a to i díky hmotnosti do 1000 kg u verze s největší baterií.

Také je na střeše solární panel a můžete si připlatit za další dva na kapotu a zadní víko, aby se na přímém slunci vůz dobíjel výkonem 0,7 kW, a abyste tak nemuseli nikdy nabíjet ze sítě, pokud denně ujedete nanejvýš 48 km. A to vše za ceny od 562 tisíc do zhruba 1,02 milionu korun podle toho, co si za příplatky vyberete.