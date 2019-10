Jak na světla do mlhy? Můžou nejen pomoci, ale i uškodit

S příchodem pošmourných podzimních dnů se na silnicích začíná vyskytovat jev, který tu několik měsíců nebyl - svítící mlhová světla. Řada řidičů jako by na podzim znovu objevila, že jejich auto má speciální světla pro špatné počasí a chtěla se pochlubit všem okolo. Jak jinak si vysvětlit auto, které stojí v koloně ve městě se zapnutými světly do mlhy, přestože lze dohlédnout stovky metrů daleko?

Slušná viditelnost, kolona - a řidič volva, snad v ukvapené snaze o co nejlepší bezpečnost provozu, nechává zapnuté mlhovky. A nebyl v téhle koloně jediný - není to vidět, ale bílý Peugeot 208, stojící hned za ním, svítil zadním světlem do mlhy také. Foto: Marek Bednář, Novinky

Teď vážně - používání mlhovek je šlechetné a v některých případech dokonce zákonem vyžadované. Český silniční zákon, tedy zákon č. 361/2000 Sb., v § 32 říká, že řidič musí vždy (sic) užít zadní světla do mlhy za mlhy, hustého deště nebo sněžení, a že předních světel do mlhy naopak užít smí, jen pokud je mlha, hustě prší anebo sněží.

Jenže v řadě případů může být použití mlhovky škodlivé. „Nevhodně rozsvícená mlhová světla dozadu oslňují řidiče za námi a mohou pro něj být matoucí. V záři výrazných mlhových světel také může snadno přehlédnout nebo později reagovat na brzdová světla, čímž mohou zbytečně vznikat krizové situace,” řekl Novinkám v minulosti Martin Farář z BESIPu.

Chce tento řidič Audi Q5 ukázat, že jeho auto je lepší než řada ostatních, protože má vzadu mlhovky dvě, nikoliv jednu? Foto: Jan Trněný

Otázkou, kterou je třeba se zabývat právě v těchto dnech, je tedy hlavně to, zda je mlha dost hustá na to, aby bylo potřeba použít světla do mlhy - ať už přední či zadní. Zadní mlhovky totiž, bez ohledu na znění zákona, reálně slouží k tomu, aby vaše auto bylo vidět za situace, kdy obrysová světla neposkytují dostatečné osvětlení.

To znamená, že v situaci na titulní fotografii je rozsvícená mlhovka octavie naprosto zbytečná a posádku auta za sebou oslňuje. Podobně tomu je v následujícím případě z Prahy. Obě tyto fotografie, jakož i ostatní použité, jsou z tohoto týdne.

Ani v tomto případě není zadní mlhovka nutná. Foto: Jan Kalfiřt

Kapitolou samotnou pro sebe je používání mlhovek za tmy. Trochu to ilustruje i titulní fotka, jež byla pořízena za svítání, ale mnohem lépe tahle druhá, která je skutečně ze tmy. V mlze v noci jsou totiž i obrysová světla vidět lépe než v mlze ve dne, takže zadní mlhovka najde reálné využití ještě méně. Zároveň o to víc může zadní mlhovka oslňovat.

V noci mohou mlhovky oslňovat o to více. Ta u bílé Škody Citigo je vidět dokonce dvakrát - jednak samotná, jednak ještě odrazem v kapotě. Foto: Petr Límon

Ovšem, extrém se dá najít i na druhé straně. Řada aut má dnes automatické rozsvěcení světel, a to nejen ve tmě, ale i v dešti. A tak si jejich řidiči mohou zvyknout na světla prostě nemyslet, protože v naprosté většině případů všechno správně obstará automatika.

Mlha ale patří k těm případům, na které je automatika dost často krátká. Čidlo v čelním skle hlídá množství dopadajícího světla, a to v mlze za bílého dne nemusí být dost malé na to, aby systém zapnul obrysová a potkávací světla. Takže jde potkat auta, která jedou jen „na denní” a zezadu nejsou osvětlena vůbec, i když by situace lepší osvětlení vyžadovala.

V tomhle počasí by to ale nejméně obrysová světla chtělo, a možná i tu mlhovku, pane řidiči Škody Superb, když je vaše auto navíc ve stejné barvě jako mlha. Foto: Čtenář Novinek

I tentokrát je třeba znát své auto - řada automobilů rozsvítí běžně i zadní světla, namátkou např. Volvo XC60, v případě na téhle fotografii by tak manuální zapnutí světel nebylo nutné.

Samozřejmě neříkáme, že byste světla do mlhy neměli používat vůbec, to by bylo porušování zákona. Jen se snažíme zdůraznit, že zejména v pošmourných podzimních dnech je třeba nad osvětlením svého vozu přemýšlet, i když běžně zvládne vybrat nejvhodnější osvětlení zcela sám.

Barvy kontrolek světel do mlhy - zelená pro přední a oranžová pro zadní - asi nebudou samoúčelné. Foto: Marek Bednář, Novinky

Je to opravdu jednoduché, až se skoro zdá, že na to není třeba zákona - pokud auto před sebou vidíte špatně a vůz za vámi je zhruba stejně daleko, je na čase rozsvítit mlhovky. A naopak, pokud obrysovky auta před sebou vidíte dost dobře, je vhodné své mlhovky zhasnout.