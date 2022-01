Jak dlouho vydrží baterie vytápět elektromobil v koloně

Stát chce do nabíjecích stanic pro elektromobily dát 5,5 miliardy za šest let

Stát chce do nabíjecích stanic pro elektromobily dát 5,5 miliardy za šest let AutoMoto

Ani jedno auto nebylo předem vyhřáté a nemělo ani zahřátou baterii, což není situace, ve které by se člověk běžně dostal do zácpy, ale může se to stát, pokud se před startem nepodíváte na informace o dopravě. To znamená, že auta musela topit z nějakých -9 °C na nastavených 21 °C.