Budou mít obyvatelé sídlišť kde nabíjet své elektromobily? Přístup poskytovatelů energií se různí

Třebaže automobilky i energetické společnosti neustále hovoří o tom, že největší podíl nabíjení elektromobilu by se mělo odehrávat doma, síť veřejných dobíjecích stanic neustále roste.

Pokud se vyplní dlouhodobé prognózy EU a během pár desítek let budeme elektromobily jezdit všichni, je však třeba zajistit možnost nabíjení i v místech, kde bydlí spousta lidí najednou bez možnosti nabíjení na vlastním dvorku nebo garáži.

To znamená na městských sídlištích, postavených v druhé polovině 20. století. Zde je kolikrát problém i jen parkovat, natož si přes noc dobít elektromobil.

Jak by to mohlo vypadat za deset, dvacet, padesát let, jaké možnosti nabíjení elektromobilů budou mít obyvatelé sídlišť, je dnes samozřejmě těžké přesně říci. Přesto mají tři největší energetické společnosti v ČR plány, jak nabíjením tyto oblasti obsloužit.