mb, Novinky

Švédská automobilka Koenigsegg dnes sídlí v Ängelholmu na jihozápadě země. Předtím však svá auta vyráběla v nedalekém městečku Margretetorp. Tam ale výrobní hala v roce 2003 shořela a firma hledala nový prostor, až našla nepoužívaný hangár švédského letectva.

Onen hangár byl domovem letky, která se jmenovala Johan Röd. Měla červená letadla a logo ducha se sloganem „The show must go on”, tedy „Show musí pokračovat”. Když se sem nastěhoval Koenigsegg, logo i se sloganem stále byly na zdi. A někdo z letectva automobilku požádal, zda by mohla v tradici pokračovat - a její šéf Christian von Koenigsegg souhlasil.

A kde se vzal onen duch? Podle starších informací, opět od Christiana von Koenigsegga, je logem vůbec první letky švédského letectva a vznikl někdy v 30. letech minulého století.

Piloti tehdy startovali před svítáním a vraceli se po soumraku, takže je lidé neviděli, jen slyšeli - a tak jim prostě začali říkat „duchové”. Letka toto označení přijala za své a začala na svá letadla malovat stylizovaného ducha.