Jaguar mluvil pravdu, když v dubnu upozorňoval majitele a také budoucí případné majitele na to, že čas 7:21,23, který zajel prototyp na Severní smyčce německého Nürburgringu, sériový vůz překoná. Stalo se.

Na start se postavil Jaguar XE SV Project 8 ve své sériové podobě a okruh zvládl za 7 minut 18,361 sekundy.

Za volantem seděl testovací jezdec Vincent Radermecker, tedy ten samý člověk, který řídil i při prvním rekordu. Můžeme si tedy odškrtnout poznámku, že mohlo jít o lepšího jezdce.

Tenhle Jaguar si může pořídit každý, kdo na to má. A bude jezdit v autě, které drží rekord.

FOTO: Jaguar (3x)

Stejně tak můžeme zrušit všechny námitky, že auto nebylo sériové. Bylo. Vše, co na autě bylo namontováno, si může zákazník objednat. Vidlicový osmiválec s přeplňováním kompresorem má výkon 600 koní. Točivý moment má hodnotu 700 N.m a je přenášen na všechna kola.

Maximální rychlost je 322 km/h a z klidu na stovku auto zrychlí za 3,7 sekundy. Všechny vozy, kterých vznikne 300 kusů, se budou stavět ručně. A všechny mají individuální nastavení.

Jaguar XE SV Project 8 na Nürburgringu

Kdo se necítí na největší výkony, může si objednat verzi Touring, která nemá tak velké zadní křídlo a není tak radikální, ovšem neměl by otálet - takových aut vznikne jen 15.

To, co se prohánělo po závodní dráze, je ale verze s paketem Track, která má pouze dvě sedačky, řadu odlehčení nebo třeba sportovní pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Všechno z toho si můžete koupit i do vlastní garáže; cena začíná v Británii na 149 995 librách, což je v korunách 4,3 milionu.

Radermecker se s tím opravdu nepáral. Jinak se ale k rekordu nedostanete.

Pro pečlivé uveďme, že v obou případech - jak s časem 7:21,23, tak i 7:18,361 - se jedná o 20,6 km dlouhou verzi okruhu. Cílová rovinka, dlouhá zhruba 200 metrů, do měření započítána není.

Od letoška se začal čas na kolo oficiálně měřit i s ní. Celková délka měřené části okruhu je tedy 20,832 km a na té zajel Jaguar XE SV Project 8 čas 7:23,164. Jaguar při této jízdě změřil obě verze, aby měl přímé porovnání s prototypem.