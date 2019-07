laz, Novinky

Sedany a MPV jsou nejčastějšími oběťmi crossoverového šílenství. Možná tak už tolik nepřekvapí, že nedávno ještě stavební kameny Fordu, modely Mondeo a dvojice Galaxy a S-Max, budou nahrazeny crossoverem. Podle Autocaru má jít o jediný globální model, který tyto vozy střední třídy zastoupí.

Podle odborníků je takový tah pochopitelný, a to zejména proto, že módní crossover by mohl mít i větší prodeje než všechny tři dnes už spíše klesající modely dohromady. Vždyť v loňském roce se v Evropě prodalo na 50 tisíc modelů Mondeo, 24 tisíc a 12 tisíc zákazníků ze showroomu odjelo s S-Maxem, respektive v Galaxy. A to jsou čísla, která na rozumnou profitabilitu dnes nestačí.

Ford Galaxy po posledním faceliftu.

Ford S-Max

Nástupce zatím neznámého jména má stavět na nové modulární platformě C2, kterou už používá aktuální generace focusu. Zákulisní informace pak hovoří o zážehových a trochu překvapivě stále i vznětových motorech, ovšem se 48voltovou soustavou.

Novinka se má představit již v roce 2021. Pravděpodobně odstartuje novou éru Fordu, která bude především na zvýšeném podvozku. Nedávno se Ford zbavil kompaktního MPV C-Max. Otázkou zůstává, jak dlouho vydrží takový focus. Kdo by to byl před pár lety řekl?